Dàn linh vật ngựa tung vó “mã đáo thành công” ở Quảng Trị

Công trình thuộc hạng mục trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Hai cặp linh vật Ngựa thiết kế mang tính tả thực, được bố trí cân xứng trước khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, tạo thế vươn mình mạnh mẽ.

Mỗi linh vật ngựa cao 3 mét, được thiết kế với khung sắt làm kết cấu chịu lực chính, tạo hình bằng xốp, phủ bột thạch cao và sơn hoàn thiện bên ngoài.

Từng chi tiết như bờm ngựa, thân hình, ánh mắt hay dáng đứng đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể sinh động, uy nghi, nổi bật giữa không gian rộng lớn.

Cặp linh vật ngựa mang dòng chữ Chào Xuân Bính Ngọ.

Tạo hình dũng mãnh, thần thái sinh động, hướng về phía trước thể hiện khát vọng phát triển, gửi gắm thông điệp đầu xuân "mã đáo thành công", "tốc chiến tốc thắng".

Sự kết hợp giữa tạo hình truyền thống và phối màu hiện đại giúp linh vật vừa gần gũi, vừa mới mẻ. Quần thể trang trí được sắp đặt cân đối, tạo diện mạo rực rỡ cho Quảng trường những ngày đầu xuân.

Bao quanh khu linh vật là thảm hoa tươi rực rỡ, cụm tiểu cảnh bánh chưng, hoa mai, hoa đào, con thuyền rồng chở đầy hoa xuân, tạo nên không gian hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, con đường ánh sáng với lồng đèn đỏ in hình sao vàng, hệ thống đèn led vàng rực dẫn vào khu tượng đài trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người dân, du khách.

Việc Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, lấy tên tỉnh là Quảng Trị và đặt trung tâm hành chính tại Đồng Hới, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương vùng Bắc Trung Bộ. Trong bối cảnh năm 2026 – năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030, không gian trang trí Tết tại quảng trường càng mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên.

Không gian trang trí Tết tại quảng trường mang thêm ý nghĩa cổ vũ tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên.

Nhiều chị em tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với linh vật Ngựa Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Ban Ban quản lý Dịch vụ công ích phường Đồng Hới phối hợp cùng Hội sinh vật cảnh Đồng Hới tổ chức trưng bày hàng trăm cây cảnh để người dân thưởng ngoạn khi đến tham quan Quảng trường.

Trao đổi với PV Người đưa tin, đại diện Ban quản lý Dịch vụ công ích phường Đồng Hới cho biết, từ 2023, Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới (cũ) nay là phường Đồng Hới được giao nhiệm vụ quản lý và trang trí Quảng trường Hồ Chí Minh cho đến tận bây giờ.

Việc trang trí linh vật Ngựa và không gian nghệ thuật Tết Bính Ngọ 2026 được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Không gian nghệ thuật tại Quảng trường Hồ Chí Minh với nhiều tiểu cảnh độc đáo, đẹp mắt.

Quảng trường Hồ Chí Minh trở thành điểm đến không thể thiếu của người dân mỗi dịp Tết đến Xuân về.

"Tại Quảng trường được trang trí hoa, các tiểu cảnh và linh vật theo chủ đề của các năm, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân", đại diện Ban quản lý Dịch vụ công ích phường Đồng Hới cho biết thêm.

Đây không chỉ là hoạt động tạo cảnh quan đón xuân mà còn thể hiện khí thế mới của Quảng Trị sau sáp nhập, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần thi đua lao động, sản xuất trong cán bộ và nhân dân.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn