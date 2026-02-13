Cận cảnh linh vật ngựa vàng độc đáo ở Nghệ An

Theo kế hoạch chỉnh trang, trang trí đô thị đón năm mới của tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai phương án, trong đó giao Công ty CP Công viên cây xanh Vinh trực tiếp thiết kế, thi công và lắp đặt linh vật. Được biết, quá trình chuẩn bị linh vật được triển khai trong vòng khoảng 1 tháng. Đội ngũ kỹ thuật, thợ cơ khí và nghệ nhân đã phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình.