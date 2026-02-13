Cận cảnh linh vật ngựa vàng độc đáo ở Nghệ An

Sau một đêm cật lực lắp ghép, ngày 13/2, (tức 26 tháng Chạp), linh vật ngựa vàng chào đón Tết Bính Ngọ đã được hoàn thiện lắp đặt tại phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hàng chục công nhân đã tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp đưa linh vật vào vị trí trưng bày, phục vụ nhân dân du Xuân, check - in dịp Tết.
Theo kế hoạch chỉnh trang, trang trí đô thị đón năm mới của tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai phương án, trong đó giao Công ty CP Công viên cây xanh Vinh trực tiếp thiết kế, thi công và lắp đặt linh vật. Được biết, quá trình chuẩn bị linh vật được triển khai trong vòng khoảng 1 tháng. Đội ngũ kỹ thuật, thợ cơ khí và nghệ nhân đã phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình.
Theo đó, linh vật ngựa vàng năm nay có chiều cao khoảng 4 mét, toàn thân được sơn màu vàng đồng ánh kim.
Tạo hình chú ngựa trong tư thế vươn cao, hai chân trước nhấc lên, gợi hình ảnh sẵn sàng bứt phá, thể hiện khát vọng phát triển và tinh thần mạnh mẽ trong năm mới.
Tuyến đường hoa ở đường Hồ Tùng Mậu cũng đang được các công nhân gấp rút hoàn thành. Khu vực trung tâm tuyến đường với không gian lớn, có sân khấu cùng hàng trăm loài hoa khoe sắc.
Theo kế hoạch, hoa Tết tập trung tại những tuyến đường trung tâm như: Hồ Tùng Mậu, Lê Mao, Trường Thi, công viên Nguyễn Tất Thành, đền Quang Trung, Thành cổ Vinh...
Nhiều người dân tranh thủ mặc áo dài ra check – in cùng với vườn hoa ở đường Hồ Tùng Mậu.
Sau khi linh vật ngựa hoàn thiện, nhiều gia đình cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.
Ông Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh Vinh cho biết, linh vật năm Bính Ngọ được thiết kế với chiều cao khoảng 4 mét, chiều dài cũng xấp xỉ 4 mét, thân ngựa được sơn màu vàng đồng ánh kim. Đơn vị lựa chọn tạo hình chú ngựa trong tư thế vươn cao, hai chân trước nhấc lên như đang chuẩn bị phi nước đại hoặc bay lên trời. Hình ảnh này thể hiện khát vọng bứt phá, tinh thần mạnh mẽ và niềm tin vào một năm mới phát triển, thịnh vượng.
Nguồn tin: nguoiduatin.vn