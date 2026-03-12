Thiết bị giúp hạn chế sử dụng mạng xã hội

Biểu tượng Facebook, Instagram, Whatsapp trên một màn hình điện thoại. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thiết bị này mang tên Waiki, do Célestin Alusse, 21 tuổi, sinh viên Viện khoa học ứng dụng quốc gia Rennes (INSA Rennes) phát triển. Sản phẩm cho phép người dùng tạm thời khóa quyền truy cập vào một số ứng dụng trên điện thoại, đặc biệt là các mạng xã hội, thông qua một thiết bị vật lý nhỏ gọn. Chỉ khi quét lại thiết bị này, người dùng mới có thể mở khóa các ứng dụng đã bị chặn.

Ý tưởng của sản phẩm xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của Alusse. Anh cho biết bản thân từng dành tới 4 giờ mỗi ngày để lướt mạng xã hội. Dù đã thử nhiều biện pháp như xóa ứng dụng hoặc thiết lập giới hạn thời gian sử dụng trên điện thoại, anh vẫn dễ dàng quay lại thói quen cũ.

Trong một lần tham gia thử thách giảm thời gian sử dụng điện thoại với bạn bè, Alusse nhận thấy việc đặt điện thoại ở một vị trí cố định trong nhà giúp giảm đáng kể thời gian sử dụng. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng tạo ra một “rào cản vật lý” để buộc người dùng phải chủ động kiểm soát hành vi của mình.

Thiết bị Waiki có kích thước chỉ khoảng 2 cm, được tích hợp một con chip và không cần sạc pin. Sau khi cài đặt ứng dụng Waiki trên điện thoại, người dùng chỉ cần quét thiết bị để khóa các ứng dụng đã chọn. Nếu muốn truy cập lại, họ phải quét lại thiết bị này. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc làm mất thiết bị, hệ thống vẫn cho phép mở khóa bằng cơ chế dự phòng.

Theo nhà sáng chế trên, thiết bị này không chỉ dành cho những người muốn tự kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại mà còn có thể được các bậc phụ huynh sử dụng như một công cụ kiểm soát thời gian màn hình của con cái.

Sản phẩm đã nhận được sự quan tâm lớn ngay từ khi ra mắt. Chỉ trong thời gian ngắn, thiết bị Waiki đã ghi nhận gần 800 đơn đặt hàng trước thông qua nền tảng gây quỹ cộng đồng Ulule. Mỗi thiết bị hiện được bán với giá khoảng 19 euro (21,92 USD) và dự kiến sẽ được giao cho khách hàng từ cuối tháng 4. Theo khảo sát ban đầu do Alusse thực hiện với những người sử dụng thử sản phẩm, khoảng 75% cho biết họ tiết kiệm được từ 1 đến 2 giờ sử dụng điện thoại mỗi ngày.

Trong thời gian tới, Alusse dự kiến hợp tác với các thư viện đại học tại các thành phố Nantes và Rennes để triển khai thiết bị nêu trên rộng rãi hơn, đồng thời tìm kiếm đối tác để sản xuất công nghiệp tại vùng Vendée, miền Tây nước Pháp.

Tác giả: Hữu Chiến

Nguồn tin: baotintuc.vn