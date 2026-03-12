Thanh Hóa: Làm sai lệch hồ sơ, một doanh nghiệp bị cấm thầu 3 năm

UBND xã Xuân Du (tỉnh Thanh Hóa) vừa ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Xây dựng Anh Minh (Công ty Anh Minh, mã số doanh nghiệp 2802962559). Theo quyết định này, doanh nghiệp bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn 3 năm, từ ngày 11/3/2026 đến 11/3/2029.

Thanh Hóa: Làm sai lệch hồ sơ, một nhà thầu bị cấm thầu 3 năm.

Quyết định nêu, Công ty Anh Minh bị xác định đã cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu khi tham dự Gói thầu 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng Trường mầm non Cán Khê, huyện Như Thanh. Việc xử lý được căn cứ theo Điều 87 Luật Đấu thầu năm 2023 và điểm a, khoản 1, Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Phạm vi cấm áp dụng đối với các dự án, gói thầu sử dụng vốn ngân sách do UBND xã Xuân Du và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND xã này làm chủ đầu tư. Quyết định cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Cán Khê tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu đăng tải thông tin xử lý vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin điện tử của huyện theo quy định.

Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Xây dựng Anh Minh được thành lập ngày 22/9/2021, đặt trụ sở tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp, là ông Trịnh Văn Hùng, sinh năm 1980.

Từ năm 2024 đến nay, Công ty Anh Minh gia tăng hiện diện tại thị trường đấu thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo dữ liệu công khai, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 20 gói thầu, trong đó trúng hơn 11 gói. Con số này cho thấy nhà thầu đã có mức độ tham gia tương đối dày trên thị trường đấu thầu xây dựng địa phương trước khi bị xử lý vi phạm.

Thông báo số 3027/TB-TCS1 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Đáng chú ý, ngoài vai trò Giám đốc Công ty Anh Minh, ông Trịnh Văn Hùng còn là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hoa, mã số thuế 2801035495, có trụ sở tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 9/9/2025, Thuế Cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 3027/TB-TCS1 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Lý do là Công ty TNHH Tân Hoa đang nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 188 triệu đồng, tính đến hết ngày 31/8/2025.

Hiện nay, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tân Hoa được xác định ở tình trạng “không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

