Dầu gấc tốt cho mắt và làn da, sử dụng thế nào cho đúng?

Những lợi ích nổi bật của dầu gấc

Hỗ trợ phát triển cơ thể và tăng sức đề kháng

Dầu gấc chứa beta-caroten - tiền chất của vitamin A, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là hệ xương. Khi vào cơ thể, beta-caroten được chuyển hóa thành vitamin A, góp phần thúc đẩy tổng hợp protein và hỗ trợ quá trình tăng trưởng. Bên cạnh đó, alpha-tocopherol (tiền vitamin E) trong dầu gấc giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật, nhất là trong thời điểm giao mùa.

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch và phòng ngừa bệnh tật

Trong dầu gấc có chứa các axit béo không bão hòa, trong đó có omega-6, giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa như lycopen và beta-caroten còn giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Dầu gấc được chiết xuất từ quả gấc, giàu beta-caroten, lycopen và vitamin E nên được nhiều người sử dụng để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

Tốt cho sức khỏe sinh sản

Dầu gấc chứa vitamin E, kẽm và lycopen - những dưỡng chất được cho là có vai trò hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Các chất này giúp bảo vệ tế bào sinh sản trước các tác nhân oxy hóa và góp phần hỗ trợ sự phát triển của noãn và tinh trùng.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Một trong những công dụng phổ biến nhất của dầu gấc là hỗ trợ sức khỏe đôi mắt. Nhờ hàm lượng vitamin A và beta-caroten cao, dầu gấc có thể giúp nuôi dưỡng võng mạc, giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như thoái hóa võng mạc, khô mắt hoặc suy giảm thị lực.

Hỗ trợ làm đẹp da

Lycopen và vitamin E trong dầu gấc có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da trước tác động của môi trường. Những dưỡng chất này góp phần làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da trở nên tươi sáng và khỏe mạnh hơn.

Những lưu ý khi sử dụng dầu gấc

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, dầu gấc không phải phù hợp với tất cả mọi người. Một số trường hợp nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, gồm:

Phụ nữ đang mang thai.

Người đang thừa vitamin A.

Người bị vàng da do dư thừa beta-caroten.

Ngoài ra, việc sử dụng dầu gấc cần tuân thủ liều lượng hợp lý. Beta-caroten là chất tan trong dầu và có thể tích lũy trong cơ thể nếu sử dụng quá nhiều, dẫn đến tình trạng vàng da hoặc ngộ độc vitamin A.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn