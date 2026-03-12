Người đàn ông rơi từ tầng cao bệnh viện sau cuộc điện thoại

Chiều 12-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, tiến hành phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc một người đàn ông nhảy từ khu vực cầu nối bệnh viện xuống sân tử vong.

Vào khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, nhiều người bất ngờ khi thấy một người đàn ông trèo lên mái cầu nối giữa khối nhà D và khối nhà C của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Không lâu sau đó, người này ngã xuống nền sân bê tông.

Hình ảnh người đàn ông đứng trên khu vực cầu nối của 2 tòa nhà tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai được người dân ghi lại

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế và lực lượng bảo vệ đã có mặt tại hiện trường tiến hành cấp cứu ban đầu và chuyển khẩn cấp đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục xử trí. Tuy nhiên, bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở và được xác định tử vong.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên S.H (SN 1991, trú xã Ia Bòong, tỉnh Gia Lai). Anh S.C vào bệnh viện để chăm sóc vợ là bà R.L.P (SN 1997), nhập viện ngày 10-3, điều trị tại Khoa Sản.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc

Trưa 12-3, sau khi mang cơm vào cho vợ, anh S.H nghe điện thoại khá lâu. Sau cuộc điện thoại, anh S.H có biểu hiện hoảng loạn và rời đi. Một lúc sau, người này được phát hiện ở lên sân thượng của bệnh viện và nhảy xuống.

Bệnh viện đã báo cáo sự việc đến cơ quan công an và phối hợp các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động