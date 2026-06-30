Từ 1-7, thu nhập làm thêm giờ được miễn thuế

Từ ngày 1-7, thu nhập làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập cá nhân - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ước tính, thu nhập trên 28,6 triệu đồng mới phải nộp thuế cá nhân

Đây là một trong những điểm mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7.

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, luật cũng quy định từ năm nay, người nộp thuế còn được bổ sung khoản giảm trừ gia cảnh cho chi phí y tế và giáo dục - đào tạo. Mức giảm trừ cụ thể sẽ do Chính phủ quy định tại nghị định hướng dẫn một số điều của luật.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức giảm trừ tối đa là 24 triệu đồng/năm đối với chi phí giáo dục - đào tạo và 23 triệu đồng/năm cho chi phí khám, chữa bệnh.

Nếu phương án này được thông qua, ngoài mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được giảm trừ thêm tối đa khoảng 47 triệu đồng/năm cho hai khoản chi trên.

Bộ Tài chính ước tính người lao động có một người phụ thuộc chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng.

Thêm nhiều khoản thu nhập được miễn thuế

Ngoài quy định trên, luật cũng quy định thêm 20 khoản thu nhập được miễn thuế từ 1-7.

Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam tiếp tục được miễn thuế thu nhập cá nhân như quy định hiện hành.

Các khoản thu nhập được miễn thuế khác gồm giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao; thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và làm muối chưa qua chế biến.

Bên cạnh đó, thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ kiều hối; thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được miễn thuế.

Luật cũng miễn thuế đối với thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Một số đối tượng khác được miễn thuế gồm: nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia có thu nhập từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm; chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: tuoitre.vn