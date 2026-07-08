Doanh nghiệp nợ thuế gần 86 tỉ đồng, chủ tịch bị tạm hoãn xuất cảnh

Việt Phát đang nợ thuế gần 86 tỉ đồng, Chủ tịch HĐQT bị tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh: D.N.

Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - Việt Phát Group (VPG) vừa công bố thông tin bất thường về việc Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh theo thông báo của Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng.

Theo doanh nghiệp, ngày 7-7, công ty nhận được thông báo của Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Thị Thanh Lệ - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nguyên nhân là doanh nghiệp thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày theo quy định.

Tính đến ngày 3-7, tổng số tiền thuế mà doanh nghiệp còn nợ là 85,8 tỉ đồng, bao gồm cả tiền chậm nộp chưa thanh toán. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh có hiệu lực từ ngày 6-7 và kéo dài đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trước đó ngày 21-5, Việt Phát cũng công bố đã nhận quyết định của Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng về việc cưỡng chế thi hành bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Lý do là doanh nghiệp có khoản nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế khi đó là hơn 67,75 tỉ đồng.

Về danh sách cổ đông cập nhật đến ngày 23-3-2026, ông Nguyễn Văn Bình - cựu Chủ tịch HĐQT - là cổ đông lớn nhất của Việt Phát khi nắm giữ hơn 22,8 triệu cổ phiếu VPG, tương đương 25,79% vốn điều lệ.

Ông Bình cũng là chồng của bà Lê Thị Thanh Lệ, chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Trước đó tháng 6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố 8 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Trong số này, ông Nguyễn Văn Bình bị khởi tố để điều tra về tội đưa hối lộ.

Năm 2026, Việt Phát đặt mục tiêu doanh thu thuần 500 tỉ đồng, chỉ bằng khoảng 4% kết quả thực hiện năm trước. Doanh nghiệp kỳ vọng lãi sau thuế 5 tỉ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 597 tỉ đồng ghi nhận trong năm 2025.

Tuy nhiên kết thúc quý 1-2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất 191 tỉ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Việt Phát lỗ sau thuế 32 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 21 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến 14h ngày 7-7, cổ phiếu VPG giao dịch quanh mức 2.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa xấp xỉ 200 tỉ đồng. So với đầu năm, thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 50%.

Việt Phát được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu 25 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại. Giai đoạn 2010 - 2014, doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực thương mại, đầu tư và sản xuất. Năm 2018, cổ phiếu VPG niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE). Sau nhiều đợt tăng vốn, đến năm 2024 doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 884 tỉ đồng, tương ứng hơn 88,4 triệu cổ phiếu lưu hành.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: tuoitre.vn