Cục Công tác Chính trị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí thiêng liêng, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm và dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Đoàn đại biểu Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.



Đoàn đại biểu cũng đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc và các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ được xây dựng trên đỉnh núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, địa danh từng gắn bó sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu. Đền được khánh thành vào năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ.



Dịp này, Đoàn đại biểu cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương). Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tuyến quốc lộ 15A - nơi có địa danh Truông Bồn là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc - Nam. Truông Bồn trở thành tọa độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1964-1968, không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường hòng hủy diệt Truông Bồn, phá bỏ huyết mạch giao thông quan trọng. Nơi đây đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An.

Cũng trong chương trình, Đoàn Công tác đã thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị trao quà cho Trường THCS Nam Cát.



Đây là chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Cục Công tác chính trị Bộ Công an trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 5 lịch sử. Nhằm giáo dục truyền thống, nêu cao tinh thần cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân sâu sắc tới thế hệ Cha anh đi trước. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an nhân dân với những thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục ra sức thi đua, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.



