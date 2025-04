Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An: nhiều hoạt động ý nghĩa trong những ngày tháng Tư lịch sử

Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tượng đặt tại Sân vận động Làng Sen, thuộc Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: MH