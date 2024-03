Cục Công nghệ thông tin - Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nghiên cứu huy động tối đa mọi nguồn lực để nâng cao tiềm lực, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự… Qua đó từng bước xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (hạ tầng truyền dẫn, mạng máy tính, hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị phụ trợ…) tương đối đồng bộ, hiện đại, đáp ứng việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong toàn lực lượng. Đặc biệt, hệ thống máy tính được ưu tiên trang bị đầy đủ cho Công an cấp xã đáp ứng việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ đến cơ sở.

Toàn cảnh buổi làm việc

Với hạ tầng kênh truyền kết nối nội bộ hiện có giữa Công an các đơn vị, địa phương, hiện kênh truyền đáp ứng tốt yêu cầu theo dõi, giám sát, lưu trữ dữ liệu, cơ bản đáp ứng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, tín hiệu hình ảnh của hệ thống camera nội bộ từ Công an các đơn vị, địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Trại Tạm giam và Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã trình bày thực tế vận hành cũng như một số kiến nghị liên quan đến việc nâng cấp hệ thống camera giám sát các hành vi vi phạm pháp luật để bảo đảm phục vụ hiệu quả các yêu cầu công tác.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Chư, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của Công an tỉnh Nghệ An liên quan đến công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Đồng chí cũng đã giải đáp một số kiến nghị, đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để Công an tỉnh Nghệ An nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin, kiểm soát an ninh thông tin.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Chư, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an và đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, công tác đảm bảo an toàn thông tin, kiểm soát an ninh thông tin… Trong đó, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; quản lý chặt chẽ trang thiết bị công nghệ thông tin, mạng máy tính, hệ thống camera an ninh… phục vụ kịp thời, có hiệu quả các mặt công tác Công an.

Đồng thời đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho lực lượng Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Hồng Hạnh - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn