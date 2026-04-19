Cửa Lò xây 15 điểm tắm nước ngọt phục vụ du khách

Ngày 19-4, phường Cửa Lò (Nghệ An) đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng bước vào mùa du lịch biển năm 2026.

Bên cạnh việc chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, một trong những tiện ích được du khách đặc biệt quan tâm là hệ thống điểm tắm tráng công cộng sau khi tắm biển.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão năm 2025, các điểm tắm tráng cũ dọc bãi biển Cửa Lò đều bị hư hỏng và đã được tháo dỡ.

Phó chủ tịch UBND phường Cửa Lò Nguyễn Văn Hùng cho hay để chuẩn bị đón khách du lịch năm nay, phường đã thay thế, xây dựng 15 điểm mới với quy mô lớn hơn, thiết kế hiện đại, đảm bảo mỹ quan và thuận tiện cho du khách.

Mỗi điểm có diện tích khoảng 500m², được bố trí nhiều hạng mục phục vụ du khách như khu tắm tráng, phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống cấp thoát nước đồng bộ.

Tại mỗi điểm tắm tráng sẽ được lắp đặt 12 trụ tắm; mỗi trụ cao khoảng 2,2m, có 4 vòi sen, tương đương 48 vòi tắm/điểm.

15 điểm tắm tráng mới dọc bãi biển được xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Đây là một trong những hạng mục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm tiện ích cho người dân, du khách khi đến với Cửa Lò.

Sau khi hoàn thiện, địa phương sẽ làm thủ tục chuyển giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của phường quản lý, thực hiện đấu giá và đưa vào vận hành, khai thác; dự kiến thu phí không quá 10.000 đồng/người/lượt.

Theo ông Hùng, cùng với việc lắp đặt các điểm tắm tráng, phường cũng tập trung chỉnh trang bãi biển, vệ sinh môi trường, nâng cấp hạ tầng dịch vụ và tăng cường công tác quản lý du lịch.

"Việc đầu tư hệ thống tắm tráng mới, hiện đại, thay thế hệ thống cũ bị hỏng sẽ giúp Cửa Lò nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo tiêu chí văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp", ông Hùng nói.

Năm 2025, thành phố Vinh (cũ) từng đưa vào vận hành các điểm tắm nước ngọt miễn phí tại bãi biển Cửa Lò. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số du khách, tại một số khu tắm tráng vẫn xảy ra tình trạng nước chảy nhỏ giọt, khu thay đồ lộn xộn, ảnh hưởng trải nghiệm của du khách.

Điểm nhấn của mùa du lịch năm nay là Festival du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề "Bốn mùa biển gọi", dự kiến khai mạc vào tối 25-4 tại quảng trường Bình Minh, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực được tổ chức xuyên suốt. Năm 2025, Cửa Lò đón 4,76 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,69 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 5.000 tỉ đồng. Năm 2026, Cửa Lò dự kiến đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,832 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 5.400 tỉ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò động lực của du lịch Nghệ An.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ