Cửa Lò gỡ 'nút thắt cổ chai' ở dự án đường 310 tỉ đồng

Những công trình nhà ở chưa được giải tỏa suốt nhiều năm ở đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Đường 310 tỉ đồng vướng 3 hộ dân

Sáng 18-4, chính quyền phường Cửa Lò, Nghệ An huy động các lực lượng tổ chức tháo dỡ nhà ở, công trình phụ trên đường Bình Minh, gần đoạn giao với ngã tư đường Nguyễn Xí.

Việc giải phóng phần mặt bằng còn lại sau nhiều năm vướng mắc để thi công đường Bình Minh nhận được sự quan tâm của dư luận và niềm vui của người dân phường Cửa Lò.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh dài hơn 7,5km có tổng mức đầu tư 310 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Giai đoạn 1 của dự án đã thi công hơn 4km, kéo dài từ quảng trường Bình Minh đến khu vực Cửa Hội.

Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của tuyến đường, với thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026.

Đến nay thị xã Cửa Lò (cũ) đã thu hồi hơn 107.346m² đất do các tổ chức, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng.

Đường Bình Minh được xem là trục giao thông quan trọng của Cửa Lò. Sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng đồng bộ, tuyến đường giúp việc đi lại của người dân và du khách trở nên thuận lợi, an toàn hơn.

Dự án không chỉ góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào mùa du lịch biển hằng năm mà còn tạo diện mạo khang trang, thông thoáng cho khu vực ven biển, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch của Cửa Lò.

Tuy nhiên thời gian qua dự án còn vướng ba hộ gia đình có đất ở và đất nông nghiệp liền kề chưa thực hiện được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mở rộng đường Bình Minh.

Đoạn đường này trở thành điểm nghẽn, được ví như là "nút thắt cổ chai" trên toàn tuyến đã được mở rộng, khiến mặt đường nham nhở và bị thu hẹp bất thường.

Các hộ gia đình trên đều có đơn đề nghị được thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất vì phần diện tích còn lại lại thuộc quy hoạch dự án khu lâm viên phía đông đường Bình Minh, không đủ điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, sử dụng ổn định, lâu dài.

Đường mới thông thoáng, đẹp hơn

Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò (bìa trái) và ông Cao Minh Tú - Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, Nghệ An (bìa phải) - gặp gỡ, đối thoại với các gia đình có nhà ở chưa được đền bù giải phóng mặt bằng đường Bình Minh

Trước tình hình trên, UBND phường Cửa Lò đã đề xuất các cơ quan chức năng cho chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích đất của ba hộ dân, để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Phương án này đã được thống nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, qua đó hoàn thiện dự án đúng kế hoạch, kịp phục vụ mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2026.

Ông Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò - cho biết cùng với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phường tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài, trong đó có "nút thắt cổ chai" trên trục đường Bình Minh, được xem là nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay.

"Từng phần việc được giao cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Chúng tôi xem các hộ dân chưa được giải phóng mặt bằng như người nhà, đặt mình vào vị trí của họ để trao đổi thẳng thắn, giải quyết mọi khúc mắc, đảm bảo quyền lợi cho người dân theo phương án tốt nhất", ông Kiên nói.

Sau các buổi đối thoại, gặp gỡ, các hộ dân và chính quyền phường Cửa Lò đã tìm được tiếng nói chung.

Nhiều người dân phường Cửa Lò, Nghệ An bày tỏ niềm vui khi con đường sẽ được mở rộng thông thoáng hơn

Hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Lưu - 80 tuổi, ngụ khối Thu Thủy 2, phường Cửa Lò - có thửa đất hơn 276m²; trong đó hơn 100m² được thu hồi để mở rộng đường Bình Minh, phần còn lại thuộc quy hoạch dự án khu lâm viên phía đông đường Bình Minh.

"Nhiều năm qua, gia đình tôi chưa được thu hồi đất làm đường, cũng không được cấp đất để xây dựng nhà mới. Dù bị thiệt thòi hơn trước do Luật Đất đai thay đổi, nhưng phường đã cam kết việc bồi thường, hỗ trợ nên dù chưa nhận được tiền, gia đình vẫn sẵn sàng bàn giao mặt bằng để tuyến đường được thông thoáng, đẹp hơn", ông Lưu chia sẻ.

Ngay sau khi các hộ dân đồng ý phương án bồi thường, phường Cửa Lò đã huy động máy móc tháo dỡ các công trình và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện tuyến đường Bình Minh.

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ