Gỡ 'nút thắt cổ chai' ở Cửa Lò: Khi chính quyền gần dân, lòng dân mở lối

Đoạn đường “nút thắt cổ chai” ở Cửa Lò đã được người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng.

Một đoạn đường ngắn, một bài toán dài

Những ngày giữa tháng 4, trên khắp các tuyến đường của phường Cửa Lò (Nghệ An), không khí chuẩn bị cho khai trương Festival Cửa Lò 2026 - mùa du lịch biển đang diễn ra khẩn trương, sôi động. Trên tuyến đường Bình Minh, những hàng dừa thẳng tắp, những dải cát trắng trải dài, tất cả tạo nên diện mạo một đô thị du lịch biển đang chuyển mình mạnh mẽ.

Thế nhưng, giữa diện mạo ngày càng khang trang ấy, đã có một thời gian dài tồn tại một “dấu lặng”. Chỉ khoảng gần 50m, tại nút giao với đường Nguyễn Xí, khu vực gần đảo Lan Châu, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, việc vướng mắc mặt bằng khiến dự án chưa thể hoàn thành. Đoạn đường lồi lõm, thu hẹp đột ngột như một “nút thắt cổ chai” chắn ngang cuối tuyến đường.

Đoạn "nút thắt cổ chai" trên tuyến đường huyết mạch Bình Minh.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đoạn đường chưa hoàn thiện này không chỉ làm mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào mùa du lịch khi lượng người và phương tiện tăng cao.

Câu hỏi “Vì sao một đoạn đường ngắn 'thắt cổ chai’ lại kéo dài nhiều năm?” không chỉ là băn khoăn của người dân, du khách mà còn là trăn trở của chính quyền địa phương.

Sáng 16/4, tại buổi thị sát trực tiếp cùng Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò, câu trả lời dần được làm rõ. Bí thư Đảng ủy phường Ngô Đức Kiên phấn khởi chia sẻ: “Mùa du lịch năm nay, đoạn đường ‘thắt cổ chai’ tồn tại bao năm được tháo gỡ, người dân đã cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 20/4 để địa phương có thời gian thi công xóa thắt nút cổ chai này, kịp cho ngày khai trương Festival Cửa Lò 2026 vào ngày 25/4”.

Theo chân lãnh đạo địa phương, chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Hồng Lưu, hộ dân gắn với điểm vướng của dự án. Ở tuổi 80, với hơn 60 năm tuổi Đảng, ông Lưu là người từng là cán bộ chủ chốt của Cửa Lò trong những ngày đầu gian khó. Ông hiểu từng tấc đất nơi đây, hiểu giá trị của từng con đường được mở ra cho sự phát triển. Thế nhưng, chính gia đình ông lại bị gắn với hình ảnh là “điểm vướng” của dự án suốt nhiều năm qua.

Sáng 16/4, theo chân lãnh đạo địa phương, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại nhà ông Nguyễn Hồng Lưu.

Ông Lưu trầm ngâm: “Gia đình chúng tôi không chống đối. Nếu vì lợi ích chung, chúng tôi sẵn sàng bàn giao. Nhưng có những khúc mắc từ quá trình trước đó chưa được giải quyết thấu đáo, cho nên chưa tìm được tiếng nói chung, khiến dự án cứ kéo dài, gia đình tôi cũng rất phiền lòng”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Minh Tú chia sẻ: “Mặc dù nhận nhiều lời chỉ trích chưa đúng, gia đình bác Lưu chịu nhiều thiệt thòi, nhưng gia đình bác vẫn giữ thái độ chừng mực nhiều năm qua, không khiếu kiện gay gắt, không để mâu thuẫn leo thang, càng không để kẻ xấu lợi dụng gây chia rẽ, mất đoàn kết của phường”.

Những chia sẻ thẳng thắn ấy cho thấy, điểm nghẽn không chỉ nằm ở diện tích đất cần giải phóng, mà còn ở cách thức tiếp cận, ứng xử trong quá trình giải quyết. Khi những tồn tại không được xử lý đến nơi đến chốn, tích tụ qua thời gian, sẽ trở thành lực cản đối với phát triển, đồng thời ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Gỡ một điểm nghẽn, nối lại niềm tin

Thực tiễn ở Cửa Lò cho thấy, những vấn đề nhỏ, nếu không được giải quyết kịp thời, đúng cách, thì có thể kéo dài và trở thành “điểm nghẽn” cả về hạ tầng lẫn tâm lý xã hội. Và cũng từ đó, bài học về công tác dân vận được đặt ra rõ ràng: muốn tháo gỡ những “nút thắt” phức tạp, phải bắt đầu từ việc tháo gỡ trong nhận thức và cách làm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bí thư Đảng ủy phường Ngô Đức Kiên chia sẻ: "Vượt lên những khó khăn của những ngày đầu thành lập, phường Cửa Lò đã vận hành trơn tru chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng kéo dài; trong đó 'nút thắt cổ chai' trên trục đường Bình Minh. Từng phần việc được giao cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian".

Ngày 6/4/2026, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò trực tiếp đến nhà, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng, thống nhất ngày 8/4/2026 sẽ tổ chức cuộc đối thoại công dân đột xuất.

Chiều 6/4, Bí thư Đảng ủy phường cùng các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp đến gặp gỡ gia đình ông Nguyễn Hồng Lưu. Không chỉ mang theo hồ sơ, phương án, căn cứ pháp lý, điều quan trọng hơn là tinh thần cầu thị, lắng nghe và chia sẻ.

“Chúng tôi xem bác Lưu như người nhà, đặt mình vào vị trí của bác để trao đổi. Khi không còn khoảng cách, mọi khúc mắc mới có thể được nói ra một cách thẳng thắn”, Bí thư Kiên chia sẻ.

Hai ngày sau, một cuộc đối thoại công dân đột xuất được tổ chức ngay tại Đảng ủy phường do chính Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chủ trì, cùng với sự tham gia đầy đủ các phòng, ban chuyên môn liên quan và đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh.

Tại cuộc tiếp xúc này, một hành động đáng chú ý đã diễn ra: chính quyền địa phương công khai xin lỗi người dân, xin lỗi vì những thiếu sót trước đó, vì để sự việc kéo dài khiến gia đình gặp nhiều phiền toái.

Ông Nguyễn Hồng Lưu cảm ơn chính quyền địa phương đã giải quyết rốt ráo vướng mắc kéo dài một cách thấu lý, đạt tình.

Ông Lưu tâm sự: Khi chính quyền hiểu được lòng dân, giải quyết được khúc mắc bấy lâu thì gia đình sẵn sàng bàn giao mặt bằng và đồng hành cùng chính quyền địa phương. Gia đình cũng đã thống nhất với các con; người con từ nước ngoài xa xôi cũng đã trở về để cùng giải quyết dứt điểm sự việc. Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt gia đình, ông Lưu đã ký cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 20/4.

Sau những cuộc gặp gỡ chân tình, điểm nghẽn tồn tại nhiều năm cuối cùng đã được tháo gỡ. Vợ chồng ông Lưu cùng con cái đã thống nhất, dù việc hoàn tất bồi thường, thủ tục có thể còn kéo dài, nhưng vì lợi ích chung, gia đình ông quyết định bàn giao mặt bằng vào sáng 18/4 - ngày phường ra quân tổng vệ sinh môi trường chuẩn bị cho mùa du lịch biển Cửa Lò 2026, sớm hơn so với cam kết.

Gia đình còn chủ động thuê thợ, tự bỏ chi phí tháo dỡ trước các hạng mục khó, di chuyển đồ đạc, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Ở tuổi 80, người đảng viên hơn 60 năm tuổi Đảng không nói nhiều về thiệt hơn. Ông chỉ nhắc lại một điều giản dị: “Đường cho dân đi phải làm sao thuận lợi”. Một câu nói mộc mạc nhưng chứa đựng tinh thần vì cộng đồng, vì lợi ích chung, cũng là giá trị cốt lõi làm nên sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Diện mạo phố biển Cửa Lò ngày càng khởi sắc.

Câu chuyện ở Cửa Lò cho thấy, khi cán bộ gần dân, sát cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, kiên trì đối thoại, giải quyết rốt ráo những ách tắc, cùng với sự đồng lòng, chia sẻ từ người dân, thì không chỉ một “nút thắt cổ chai” được tháo gỡ, mà còn mở ra một cách làm dân vận hiệu quả “thấu tình, đạt lý”, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Tác giả: THÀNH CHÂU - ĐÌNH PHƯỢNG

Nguồn tin: nhandan.vn