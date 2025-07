Cụ ông 80 tuổi suýt mất nửa tỉ đồng sau cú điện thoại với người xưng "Cục An ninh mạng"

Ngày 15-7, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khiến một cụ ông 80 tuổi suýt mất hơn nửa tỉ đồng.

Công an xã Gia Viễn (Ninh Bình) đã kịp thời ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua mạng nhắm vào một cụ ông 80 tuổi

Trước đó, ngày 11-7, ông N.K.T. (SN 1945, ngụ thôn Phong Thành, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên của "Trạm Viettel Nam Định" trao đổi với nội dung ông Th. đã bị một người làm giả thông tin để đăng ký cước viễn thông và hiện đang chậm trả cước hơn 7 triệu đồng.

Đối tượng này yêu cầu ông T. liên hệ với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) để giải quyết. Đối tượng còn đưa cho ông Th. số điện thoại của "Cục An ninh mạng" để liên hệ.

Sau đó, khi ông T. liên hệ có một người tự xưng là cán bộ Cục An ninh mạng tiếp chuyện, yêu cầu ông phải chuyển số tiền 520 triệu đồng để khắc phục hậu quả, yêu cầu ông không được nói với ai.

Do quá hoang mang và lo sợ, ông T. đã đến Bưu điện Gia Viễn để làm thủ tục chuyển tiền, rất may là lúc này, chị N.T.B. (con gái ông T.) phát hiện nghi vấn, bất thường nên đã gọi điện báo tới Công an xã Gia Viễn. Nhờ đó, việc giao dịch đã được ngăn chặn kịp thời.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động