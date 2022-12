Cụ ông 72 tuổi bị tai biến thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Tối 6/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 3h55 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 29A phố Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Công an Hà Nội đã điều động các lực lượng Công an thị xã Sơn Tây, Công an phường Quang Trung, Cảnh sát 113 Sơn Tây cùng 6 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy.

Nơi xảy ra cháy là ngôi nhà 2 tầng; tầng 1 chia thành 4 gian thông nhau; tầng 2 chia thành 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Đến khoảng 4h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Vụ hoả hoạn khiến cụ ông 72 tuổi bị tai biến lâu năm nằm ngủ ở tầng 1 thiệt mạng; 6 người khác được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn

Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC