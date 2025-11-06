Sáng ngày 5/11/2025, một cụ bà 75 tuổi trú tại xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An) đến chi nhánh Agribank Thanh Chương yêu cầu rút toàn bộ tiền trong 5 cuốn sổ tiết kiệm, tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng, trong đó có hai sổ chưa đến hạn tất toán.

Thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, căng thẳng, và yêu cầu rút gấp một số tiền lớn không rõ lý do, nhân viên ngân hàng đã khéo léo kéo dài thời gian giao dịch, đồng thời âm thầm báo cho Công an xã Đại Đồng đến hỗ trợ xác minh.

Khi làm việc với lực lượng công an, cụ bà cho biết: Trước đó, bà nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là “cán bộ công an tên Hùng”. Người này thông báo rằng bà “liên quan đến một vụ án ma túy” và yêu cầu phải rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển vào “tài khoản của Bộ Công an” nhằm chứng minh trong sạch. Nếu không hợp tác, bà sẽ “bị bắt giam”.

Cụ bà ở Nghệ An thoát khỏi “bẫy” lừa gần 1,3 tỷ đồng

Tin lời “cán bộ giả”, cụ bà vội vàng đến ngân hàng rút tiền. Rất may, nhờ sự cảnh giác của nhân viên Agribank và sự vào cuộc kịp thời của công an địa phương, âm mưu lừa đảo đã bị ngăn chặn trước khi số tiền bị chuyển đi.

Ngay sau khi được giải thích, cụ bà mới bàng hoàng nhận ra mình suýt trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo qua điện thoại. Số tiền tiết kiệm của bà hiện đã được đảm bảo an toàn.

Đại diện Agribank Thanh Chương cho biết: “Chúng tôi luôn nhắc nhở cán bộ giao dịch phải quan sát kỹ tâm lý khách hàng, đặc biệt là người cao tuổi rút tiền lớn bất thường. Việc phát hiện kịp thời và báo công an đã giúp tránh được thiệt hại đáng tiếc.”

Lãnh đạo Công an xã Đại Đồng cũng khẳng định, thời gian qua nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu thức giả danh công an, viện kiểm sát hoặc cơ quan chức năng để lừa đảo người dân, nhất là người già nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc là lời nhắc nhở quan trọng về sự tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Sự nhạy bén của nhân viên ngân hàng và công an xã đã giúp một cụ bà thoát khỏi “bẫy” lừa, bảo vệ được tài sản đáng giá cả đời tích cóp.

Tác giả: Tuấn Anh - Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn