MONO bị nghi dính líu lừa đảo xuyên quốc gia, “công an bên Cam” gọi điện ngay trên sân khấu

Tối 2/11, Gala Không Một Mình đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội). Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ Vpop được được yêu thích nhất hiện nay như Đen, Quang Hùng MasterD, MONO, tlinh, Lâm Bảo Ngọc, Robber, Mỹ Mỹ… Dàn line-up chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc sôi động, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và “dở khóc dở cười” nhất chính là khi MONO nhận phải cuộc gọi từ “công an ở Campuchia”. Khi đang trình diễn trên sân khấu, một người tự nhận là công an gọi facetime đến MONO, xác nhận MONO là Trần Việt Hoàng có liên quan đến một vụ lừa đảo xuyên quốc gia. MONO được yêu cầu cung cấp CCCD và số tài khoản để “đồng chí công an” xác minh thông tin, phục vụ cho công tác điều tra.

Your browser does not support the video tag.

Người này liên tục yêu cầu MONO đưa thông tin CCCD và số tài khoản ngân hàng để phối hợp, đồng thời cho biết có lệnh bắt giữ nam ca sĩ. MONO chỉ ra các phù hiệu và bảng tên trên quân phục của “đồng chí công an” chưa rõ ràng. Ngay khi anh chàng hướng điện thoại tới đám đông khán giả, đầu dây bên kia đã tắt. Qua đây, MONO cũng hy vọng người hâm mộ có thể giữ được sự bình tĩnh ở mọi tình huống để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Người này liên tục yêu cầu MONO đưa thông tin CCCD và số tài khoản ngân hàng để phối hợp, đồng thời cho biết có lệnh bắt giữ nam ca sĩ

Hành động nhanh chóng ngắt máy của “đồng chí công an” khi biết gọi nhầm một ca sĩ nổi tiếng, trước hàng chục nghìn người xem đã nói lên cuộc gọi này mang tính lừa đảo. Điểm chung của những đường dây lừa đảo như này là sẽ đánh vào tâm lý lo sợ liên quan đến pháp luật của người dân, sau đó sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân như CCCD hay số tài khoản để chiếm đoạt tài sản.

Hành động nhanh chóng ngắt máy của “đồng chí công an” khi biết gọi nhầm một ca sĩ nổi tiếng, trước hàng chục nghìn người xem đã nói lên cuộc gọi này mang tính lừa đảo

Netizen có một phen cười “bức thở”, gọi kẻ lừa đảo kia “đồng chí công an hot nhất MXH”. Tình huống có 1-0-2 này đang được dân mạng lan truyền khắp sóng mạng, không biết nên cảm thấy vui hay buồn cho MONO khi anh chàng có thể trải nghiệm gặp “công an ở Campuchia” trực tiếp trên sân khấu.

Tuy nhiên, cuộc gọi lừa đảo từ Campuchia diễn ra tại đêm Gala âm nhạc do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức - lại khiến một bộ phận netizen dấy lên nghi vấn: Liệu đây là content để nâng cao cảnh giác và nhận thức cho người dân hay đơn thuần chỉ là sự trùng hợp đến khó tin?

Không Một Mình nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài hai ngày (1-2/11) của Ngày hội An toàn trực tuyến do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng một đơn vị tiên phong của Liên minh Niềm tin số tổ chức.

Không Một Mình nằm trong chuỗi hoạt động kéo dài hai ngày (1-2/11) của Ngày hội An toàn trực tuyến

Chiến dịch Không Một Mình do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và phối hợp tổ chức của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Thông qua chiến dịch, Liên minh Niềm tin số mong muốn mỗi người dân, mỗi gia đình, nhà trường, tổ chức và doanh nghiệp đều chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, hướng tới xây dựng một cộng đồng gắn kết để không ai một mình trên hành trình xây dựng môi trường số an toàn.

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn