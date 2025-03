Cụ bà 81 tuổi bất ngờ khi nhận hơn 100 triệu đồng từ tài khoản "không nhớ mở khi nào"

Công an xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin, giúp một người dân ở tỉnh An Giang nhận lại số tiền hơn 100 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng đứng tên một cụ bà sinh sống trên địa bàn xã.

Công an xã Hoằng Cát trao đổi thông tin với gia đình bà P. về số tiền có người chuyển nhầm vào tài khoản của bà. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an xã Hoằng Cát, ngày 19-3, đơn vị tiếp nhận thông tin của một công dân với nội dung: Chị Nguyễn Thị M.L. thường trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang chuyển nhầm số tiền 109 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, người đứng tên chủ tài khoản là bà H.T.P. (SN 1944; ngụ thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoằng Cát đã nhanh chóng tổ chức xác minh. Tuy nhiên, bản thân bà H.T.P. cũng không biết sự việc trên và cũng không nhớ mình mở tài khoản ngân hàng khi nào. Vì vậy bà và gia đình đã nghĩ đó là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo.

Để làm rõ uẩn khúc, Công an xã Hoằng Cát đã phối hợp với gia đình đưa bà P. đến Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Thanh Hóa để cùng phối hợp xác minh. Qua đó, xác định trước đó trong khi thực hiện xác thực số điện thoại chính chủ, bà P. đã đồng thời mở tài khoản ngân hàng miễn phí tại Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Thanh Hóa.

Khi đã rõ số tài khoản là của mình và trùng khớp với thông tin chị Nguyễn Thị M.L. trình báo, Công an xã Hoằng Cát đã phối hợp với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và gia đình bà P. tổ chức bàn giao toàn bộ số tiền gửi nhầm cho chị L. thông qua người được ủy quyền.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động