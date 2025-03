Bắt giữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 950 triệu đồng

Pháp luật

Ngày 18/3,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm (SN 22/7/1993; trú tại: tổ 01, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) - nguyên là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.