CSGT Nghệ An xử lý nhiều xe quá tải trên Quốc lộ 7B

Thời gian gần đây, Quốc lộ 7B đoạn qua xã Đại Đồng (Nghệ An) xuất hiện một số hư hỏng cục bộ, được người dân địa phương phản ánh có liên quan đến hoạt động của các phương tiện vận tải chở cát, vật liệu xây dựng trên tuyến.

Sáng 14/4, chưa đầy 24 giờ sau phản ánh, lãnh đạo, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát chuyên đề trên tuyến, lập biên bản xử lý hàng loạt phương tiện vi phạm.

Lực lượng CSGT tiến hành cân kiểm tra tải trọng phương tiện tại trụ sở, phục vụ công tác xử lý vi phạm

Kết quả kiểm tra xác minh, đo kiểm, cân tải trọng, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 9 trường hợp vi phạm về chở hàng quá khổ, quá tải và để nước rơi vãi khi lưu thông. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 106.900.000 đồng; đồng thời cơ quan chức năng đã tước 6 phù hiệu xe kinh doanh vận tải và tước quyền sử dụng 3 giấy phép lái xe (GPLX), theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra giấy tờ, lập biên bản xử lý xe tải vi phạm quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 7B

Đại úy Hoàng Tiến Cường, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn vị đã huy động lực lượng bám tuyến, bám địa bàn để kiểm tra, xác minh. Các phương tiện vi phạm đều được dừng xe, kiểm tra đúng quy trình và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

Thẳng thắn nhìn nhận về những thách thức trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, Đại úy Hoàng Tiến Cường chia sẻ: "Địa bàn huyện Thanh Chương cũ của tỉnh Nghệ An rộng lớn, có nhiều bến cát nằm rải rác tại các xã, gắn với hệ thống tuyến đường đa dạng, phức tạp. Trong khi đó, quân số của đơn vị còn mỏng, không thể bao quát toàn bộ tuyến cùng một lúc. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện vi phạm thường chủ động trốn tránh, thay đổi lộ trình khi phát hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, gây không ít khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý".

Cũng theo Đại uý Hoàng Tiến Cường, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại các bến cát và doanh nghiệp vận tải, yêu cầu chủ bến, chủ doanh nghiệp và lái xe nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bốc xếp hàng hóa đúng tải trọng, di chuyển đúng tốc độ quy định, tuyệt đối không để cát, nước rơi vãi xuống lòng đường khi lưu thông.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn