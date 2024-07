CSGT bị 2 thanh niên tông gục tại chốt đo nồng độ cồn, camera hé lộ diễn biến

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 12/7. Thời điểm trên, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Bất ngờ lúc này, có 2 thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lao thẳng về phía chốt. Một chiến sĩ CSGT đã cố gắng né tránh nhưng không kịp và bị tông trúng. Chiếc xe máy trượt dài khoảng 3 mét, tạo ra vệt lửa trước khi văng vào lề đường.

Clip: CSGT bị 2 thanh niên tông trúng tại chốt đo nồng độ cồn

Chiến sĩ CSGT gặp nạn là anh Hoàng Hùng Cường (34 tuổi). Còn 2 thanh niên ngồi trên xe máy là Dương Nhật Hoàng và Nguyễn Văn Đài (17 tuổi, trú huyện Hương Sơn).

Cả 3 người ngay sau đó được đưa vào Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Anh Cường được theo dõi chấn thương sọ não, vùng ngực và vết thương tai trái. Hoàng và Đài chẩn đoán chấn thương sọ não, bị thương vùng mặt và môi.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết khi 2 thanh niên tỉnh táo sẽ tiếp cận để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn