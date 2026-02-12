Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An điều chỉnh lương cơ bản lên 5.350.000 đ/tháng, triển khai nhiều chính sách thưởng hấp dẫn

Theo đại diện doanh nghiệp, việc điều chỉnh lương lần này thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng người lao động, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh và nhu cầu tuyển dụng lao động tay nghề cao ngày càng tăng.

Chính sách thu nhập và phúc lợi:

Cùng với mức lương cơ bản 5.350.000 đồng/tháng, người lao động tại công ty còn được hưởng nhiều khoản thưởng và phụ cấp, bao gồm:

- Thưởng năng suất, hiệu suất lên tới 6.000.000 đồng/tháng.

- Phụ cấp xăng xe 300.000 đồng/tháng.

- Thưởng tuân thủ nội quy 200.000 đồng/tháng.

- Phụ cấp con nhỏ 30.000 đồng/cháu/tháng.

- Phụ cấp nhà trọ 500.000 đồng/tháng.

- Xe đưa đón miễn phí cho người lao động.

- Khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo quy định.

Các chính sách này được triển khai nhằm tạo điều kiện làm việc ổn định, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và nâng cao đời sống cho công nhân.

Song song với chính sách thu nhập, công ty áp dụng chương trình THƯỞNG HỖ TRỢ NHẬN VIỆC dành cho các vị trí:

- Công nhân may tay nghề: 5.000.000 đồng.

- Công nhân thử việc may, Kỹ thuật, Thợ máy, Tổ trưởng may: 3.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Nam Thuận Nghệ An triển khai chương trình THƯỞNG GIỚI THIỆU NHÂN SỰ:

- Giới thiệu công nhân may tay nghề: 5.000.000 đồng/người.

- Giới thiệu công nhân thử việc may, Kỹ thuật, Thợ máy, Tổ trưởng may: 3.000.000 đồng/người.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nguồn lao động chất lượng, đồng thời lan tỏa cơ hội việc làm trong cộng đồng địa phương.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An là một trong những doanh nghiệp may mặc có quy mô lớn tại tỉnh, với hệ thống nhà máy hiện đại, môi trường làm việc ổn định và định hướng phát triển bền vững. Doanh nghiệp chú trọng đào tạo tay nghề, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật.

Việc nâng mức lương cơ bản cùng các chính sách thưởng và phụ cấp được xem là bước đi thiết thực của doanh nghiệp trong việc nâng cao đời sống người lao động, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An.

