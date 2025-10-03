Công ty Cổ Phần Nam Thuận Nghệ An cần tuyển 500 công nhân may

Tại Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An sẽ có môi trường làm việc ổn định - an toàn - chuyên nghiệp. Chế độ thu nhập và phúc lợi hấp dẫn nên Nam Thuận Nghệ An là điểm đến đáng tin cậy để người lao động gắn bó và phát triển lâu dài.

Công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An đang cần tuyển hàng trăm công nhân may

Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và đáp ứng số lượng đơn hàng tăng cao, Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An cần tuyển dụng số lượng lớn:

Số lượng:

- 500 Công nhân may

- 50 Công nhân kiểm hàng

- 100 Công nhân khối ngoài

Quyền lợi dành cho người lao động:

Lương cơ bản: 𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 (theo mức lương vùng II)

Thưởng năng suất, hiệu suất: lên tới 𝟔.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

Phụ cấp xăng xe: 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

Thưởng tuân thủ nội quy: 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

Phụ cấp con nhỏ: 𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎 VNĐ/𝐜𝐡𝐚́𝐮/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

Xe đưa đón miễn phí

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Khuôn viên của công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An

Chính sách hấp dẫn:

- Thưởng 50% lương Tháng thứ 13 đối với công nhân may nhận việc trong tháng 10

- Công nhân may tay nghề: Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay từ ngày làm việc đầu tiên

- Chính sách thưởng giới thiệu công nhân may lên đến 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ

- Chính sách hỗ trợ đầu vào dành cho công nhân may lên đến 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ

- Miễn phí khám sức khoẻ đầu vào cho CBCNV Nhận việc

Hồ sơ gồm:

- CCCD công chứng (2 bản)

- CCCD Photo (2 bản)

- Tài khoản VNeID định danh mức độ 2

- Giấy xác nhận nhân sự

- Ảnh thẻ

- Ảnh 3×4: 4 cái

- Ảnh 4×6: 1 cái

Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: Xóm Lập Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0972.625.808

𝐆𝐦𝐚𝐢𝐥: [email protected]

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ 7h30p đến 16h30p (Từ thứ 2 đến thứ 6)

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp