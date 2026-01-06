Công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An tăng tốc tuyển dụng lao động phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2026

Những ngày đầu năm 2026, không khí thi đua lao động sản xuất tại Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Trước nhu cầu đơn hàng gia tăng và kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt là việc Nhà máy Nam Thuận 3 (Quỳnh Lưu, Nghệ An) chuẩn bị đi vào khai thác, doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động nhằm chủ động nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong năm mới.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An, việc đưa Nhà máy Nam Thuận 3 vào hoạt động là bước phát triển quan trọng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm tiến độ giao hàng cho các đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều biến động.

Đơn hàng ổn định – người lao động yên tâm gắn bó

Nhờ nguồn đơn hàng ổn định và kế hoạch sản xuất rõ ràng cho năm 2026, Nam Thuận Nghệ An chú trọng xây dựng môi trường làm việc bền vững, quan tâm đến thu nhập và đời sống người lao động. Doanh nghiệp duy trì đầy đủ các chế độ lương, thưởng, phúc lợi; đồng thời tổ chức đào tạo nghề cho lao động mới, giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài.

Việc chủ động tuyển dụng sớm cũng giúp công ty đảm bảo lực lượng lao động ngay từ đầu năm, tránh tình trạng thiếu hụt nhân sự trong các giai đoạn cao điểm sản xuất.

Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho sinh viên và người lao động

Nhu cầu tuyển dụng lớn, không yên cầu kinh nghiệm

Trong đợt tuyển dụng phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2026, Công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn, gồm:

- 500 Công nhân may (đào tạo và tay nghề)

- 500 Công nhân kiểm hàng

- 100 Công nhân khối ngoài

Yêu cầu chung:

- Nam, nữ trong độ tuổi lao động

- Có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật

- Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp chuyên môn

- Người lao động được đào tạo, hướng dẫn trước khi bố trí vào sản xuất

Thông tin nhận hồ sơ

Hồ sơ nhận việc gồm:

- CCCD photo (02 bản)

- CCCD công chứng (02 bản)

- Tài khoản VNeID định danh mức 2

- Giấy xác nhận nhân sự

- Ảnh 3x4 (04 tấm) và 4x6 (01 tấm)

Địa điểm nhận hồ sơ:

Xóm Lập Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An

Hotline: 0972 625 808

