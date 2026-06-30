"Công tử nhà giàu" đang khuấy đảo cõi mạng showbiz Việt: Sở hữu biệt thự to như "trung tâm thương mại", diện đồ sương sương cũng vài trăm triệu

Tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa lên sóng, Trịnh Thăng Bình lập tức viral theo hai hướng song song. Trên sân khấu, anh cùng nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ để lại dấu ấn cảm xúc khiến khán giả xôn xao.

Còn ngoài lề chương trình, một khung hình ngắn nhanh chóng được lan truyền rộng hơn đó là cảnh anh bước ra từ cánh cổng sắt đen trước căn biệt thự trắng đồ sộ ở TP.HCM.

Thread trên Threads thu về 479K lượt xem chỉ trong vài giờ, và bình luận được thả nhiều nhất chỉ đơn giản là: "Cái nhà hay cái trung tâm thương mại vậy anh Bình?" Với những ai quen thuộc với Trịnh Thăng Bình, câu hỏi đó không hẳn là lạ.

Nam thần thanh xuân trở lại

Trịnh Thăng Bình bước vào ATVNCG 2026 không phải với tư cách một người cần chứng minh điều gì. Anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ có gần 20 năm trong nghề, sở hữu hàng loạt bản hit tự sáng tác và thể hiện như Người ấy , Tâm sự tuổi 30 , Lời chưa nói , Khác biệt to lớn , Vỡ tan , những ca khúc đã đồng hành với nhiều thế hệ khán giả Việt.

Thread trên Threads thu về 479K lượt xem chỉ trong vài giờ, và bình luận được thả nhiều nhất chỉ đơn giản là: "Cái nhà hay cái trung tâm thương mại vậy anh Bình?" Với những ai quen thuộc với Trịnh Thăng Bình, câu hỏi đó không hẳn là lạ.

Nam thần thanh xuân trở lại

Trịnh Thăng Bình bước vào ATVNCG 2026 không phải với tư cách một người cần chứng minh điều gì. Anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ có gần 20 năm trong nghề, sở hữu hàng loạt bản hit tự sáng tác và thể hiện như Người ấy , Tâm sự tuổi 30 , Lời chưa nói , Khác biệt to lớn , Vỡ tan , những ca khúc đã đồng hành với nhiều thế hệ khán giả Việt.

Trong tập mở màn, anh tham gia cùng nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ và đối đầu trực tiếp với nhóm Những Kẻ Lãng Du theo luật đối kháng 1 chọi 1 mới của mùa này. Sau chương trình, anh chia sẻ trên trang cá nhân rằng dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi đứng trên sân khấu và nghe lại giai điệu quen thuộc cùng tiếng hát hòa theo của khán giả, anh vẫn "khúc khích mém không hát được, chuyển qua khóc" và phải ráng kìm lại để không "banh" ngay tại chỗ.

Màn trình diễn đó đến sau một hành trình không hề nhẹ nhàng.

Album B369 phát hành cuối năm 2024 là dự án anh dành ba năm để hoàn thiện, trải qua giai đoạn bị chỉ trích nặng nề vì chất lượng hát live sụt giảm, rồi đến biến cố sức khỏe nghiêm trọng đầu năm 2023 khi anh nhập viện vì liệt một bên mặt và được bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ.

Anh sau đó lên tiếng giải thích rằng giai đoạn hát live gây tranh cãi là hệ quả trực tiếp của vấn đề sức khỏe và áp lực tâm lý tích tụ trong một thời gian dài. Phải mất gần nửa năm nghỉ ngơi, anh mới dần hồi phục và quay lại với âm nhạc. Sự xuất hiện ở ATVNCG 2026 do đó không chỉ là một lần lên sóng truyền hình, mà là màn tái xuất của một nghệ sĩ đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Công tử Vbiz, hàng thật giá thật

Sau sân khấu là câu chuyện phía sau hậu trường, và cụ thể là câu chuyện về một bộ trang phục. Cộng đồng fan nhanh chóng bóc giá outfit Trịnh Thăng Bình diện trong vòng Hội Ngộ Anh Tài: áo khoác da Spread-Collar Blouson của Tom Ford khoảng 220 triệu đồng, quần Pantalone Trousers Tom Ford khoảng 58 triệu, giày Leather Luco Fringe Loafer của Celine khoảng 32 triệu, kính Ranny Ring của Gentle Monster khoảng 7 triệu.

Tổng giá trị bộ đồ "nhẹ nhàng, đơn giản" theo cách fan gọi vui: hơn 317 triệu đồng. Đây không phải lần đầu tiên trang phục của Trịnh Thăng Bình được đem ra mổ xẻ theo cách này. Anh từ lâu đã được đánh giá là một trong những nam nghệ sĩ có gu thời trang tinh tế và nhất quán nhất Vbiz, nhưng kiểu nhất quán của người hiểu rõ mình mặc gì và không cần chứng minh gì thêm.

Biệt danh "công tử nhà giàu" gắn với Trịnh Thăng Bình từ khá sớm trong sự nghiệp. Trong một talkshow nhiều năm trước, Trấn Thành tiết lộ Trịnh Thăng Bình lớn lên trong gia đình có điều kiện ở TP.HCM và từ nhỏ không phải lo lắng về kinh tế.

Chính Trịnh Thăng Bình sau đó đã phân bua: "Nhắc đến đây tôi nhớ câu chuyện là mọi người nói vui nhau khi gặp tôi là Trịnh Thăng Bình là công tử, đầu tư sản phẩm âm nhạc không cần thu lợi nhuận và tiền có thể đốt cháy hết cả thành phố này. Thật ra không hẳn như vậy đâu. Hồi xưa đúng là gia đình tôi có điều kiện một chút nhưng không phải rất giàu có. Thế nhưng, tôi may mắn khi có mẹ luôn dành mọi thứ tốt nhất cho mình. Có được vẻ bề ngoài hơi chút công tử thế này là bao nhiêu thứ tốt đẹp mẹ đều dành cho hết".

Mẹ là người anh nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về xuất phát điểm của mình. Bà không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là người trực tiếp định hình phong cách sống và gu thẩm mỹ của anh từ thuở nhỏ. Chính sự chu đáo và chỉn chu đó theo anh vào nghề, rồi dần trở thành phong thái riêng mà khán giả nhận ra ngay mỗi khi anh xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào.

Khối tài sản và con đường tự tích lũy

Nền tảng gia đình tốt là điểm khởi đầu, nhưng khối tài sản Trịnh Thăng Bình có được hiện tại chủ yếu đến từ gần 20 năm làm nghề và kinh doanh song song. Ngoài âm nhạc, anh đầu tư tiền tỷ mở tụ điểm giải trí tại trung tâm TP.HCM, xây phòng thu âm với thiết bị do anh sưu tầm trị giá nhiều tỷ đồng, trong đó có những cây đàn guitar anh sẵn sàng chi hàng trăm triệu để sở hữu.

Anh còn từng rao bán hai căn chung cư tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, một căn 3 phòng ngủ hơn 10 tỷ đồng và một căn 2 phòng ngủ hơn 6 tỷ đồng. Hiện tại, anh là giám đốc công ty chuyên sản xuất âm nhạc, đào tạo nghệ sĩ và tổ chức sự kiện. Kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận, anh thẳng thắn thừa nhận điều đó và nói rằng mỗi lần thất bại đều là bài học anh chủ động chọn giữ lại thay vì hối tiếc.

Sau tập 1 ATVNCG 2026, khi biệt thự đã lên Threads và bộ đồ Tom Ford đã được bóc giá đến từng món, danh hiệu "tổng tài showbiz" mà cộng đồng mạng dành cho anh lại một lần nữa được nhắc đến. Về chuyện tình cảm, mặc dù có vài tin đồn đoán nhưng như thường lệ, Trịnh Thăng Bình vẫn giữ kín cho riêng mình.

Tác giả: Trân Ni

Nguồn tin: Phụ nữ mới