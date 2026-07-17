Nửa sau cuộc đời của NSƯT Hoài Linh

Sự nghiệp đầy ánh hào quang của nam danh hài hàng đầu hải ngoại

NSƯT Hoài Linh sinh năm 1969 tại Quảng Nam trong một gia đình bình dân, cha mẹ họ hàng đều không ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ anh đã sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất.

Sau khi sang Mỹ định cư vào cuối năm 1993, bước ngoặt lớn đầu tiên xuất hiện khi anh kết hợp cùng nghệ sĩ Vân Sơn. Sự ăn ý, duyên dáng của cặp đôi này nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại các sân khấu hải ngoại thời bấy giờ.

Hoài Linh và Chí Tài

Đến cuối thập niên 1990, Hoài Linh chuyển sang hợp tác cùng cố nghệ sĩ Chí Tài. Đây được xem là "cặp bài trùng" huyền thoại của làng hài. Những tiểu phẩm như Ru lại câu hò, Xe ôm, Đánh ghen... không chỉ mang lại tiếng cười mà còn chứa đựng những câu chuyện nhân văn sâu sắc về tình người, tình quê hương.

Những năm sau đó, Hoài Linh quyết định trở về hoạt động chủ yếu tại quê nhà. Anh nhanh chóng trở thành cái tên bán vé hàng đầu tại các sân khấu kịch lớn như Nụ Cười Mới. Đồng thời, sự bùng nổ của truyền hình thực tế giai đoạn 2010 - 2018 ghi dấu ấn đậm nét của anh trong vai trò giám khảo quyền lực của nhiều chương trình ăn khách như Gương mặt thân quen, Ơn giời cậu đây rồi.

Năm 2015, Hoài Linh chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú - một cột mốc danh giá ghi nhận những đóng góp của anh, cũng là lần hiếm hoi một nghệ sĩ hải ngoại nhận được vinh dự này.

Nói đến tài năng của Hoài Linh, điều đầu tiên phải kể đến là khả năng thích ứng ngôn ngữ và văn hóa vùng miền cực kỳ nhạy bén. Anh có thể nói thuần thục giọng của cả ba miền Bắc - Trung - Nam, từ giọng Quảng Nam gốc, giọng Huế trầm mặc cho đến giọng miền Tây sông nước hay giọng Hà Nội xưa. Chính khả năng này giúp anh hóa thân mượt mà vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau, từ ông già khó tính, anh nông dân chất phác cho đến người trí thức.

Hoài Linh từng nắm trùm các gameshow

Một "vũ khí nghệ thuật" khác làm nên thương hiệu Hoài Linh chính là biệt tài giả gái. Khác với lối diễn cường điệu thông thường, các vai giả gái của Hoài Linh (như trong liveshow Bí mật bị bật mí hay phim Nhà có 5 nàng tiên) được đánh giá cao nhờ sự tiết chế, tỉ mỉ từ dáng đi, cử chỉ tay chân cho đến giọng nói mang lại cảm giác tự nhiên, duyên dáng mà không bị phô phang hay phản cảm. Bên cạnh hài kịch, Hoài Linh còn chứng minh năng lực ở mảng bi kịch. Những phân đoạn tâm lý phức tạp, những giọt nước mắt nghẹn ngào của ông trên sân khấu cải lương hay kịch nói luôn có sức lay động mạnh mẽ.

Không chỉ cống hiến những tác phẩm nghệ thuật, Hoài Linh còn là người nâng đỡ, dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ chạm tay vào ước mơ như Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư...

Anh cũng dành nhiều tâm huyết và tiền bạc tích cóp cả đời để xây dựng công trình đền thờ Tổ nghiệp ngành sân khấu tại TP.HCM, nơi để các thế hệ nghệ sĩ có không gian tôn nghiêm hướng về cội nguồn nghề nghiệp.

Hoài Linh sau biến cố

Nửa cuối cuộc đời trầm lặng, bình yên sau nhiều biến cố

Giai đoạn sau năm 2020, Hoài Linh liên tục phải đối mặt với những biến cố lớn trong sự nghiệp. Không những vậy, Hoài Linh còn phải chống chọi với nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Anh được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn di căn và đã trải qua phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cũng như tiến hành hai đợt hóa trị. Hiện tại, sức khỏe nam nghệ sĩ đã tạm ổn nhưng vẫn phải duy trì uống thuốc điều trị suốt đời và tái khám định kỳ.

Anh từng tâm sự: "Tôi ổn hơn sau bốn năm điều trị ung thư tuyến giáp di căn, trải qua hai lần hóa trị, một lần phẫu thuật. Tôi phát hiện bệnh sau một lần khám sức khỏe tổng quát, khi đó chỉ nghi ngờ bản thân bị mỡ trong máu. Khám xong, bác sĩ đề nghị siêu âm tiếp vùng cổ, sau đó gọi một số đồng nghiệp vào bàn về bệnh tình của tôi. Kết quả, tôi bị K tuyến giáp, đã vào giai đoạn di căn. Vài ngày sau, tôi nhập viện mổ".

Hoài Linh năm nay đã 57 tuổi, ở nửa cuối cuộc đời. Sau nhiều biến cố, thăng trầm, hiện tại, nam nghệ sĩ chọn lối sống khép kín, bình yên và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, người thân.

Trên con đường sự nghiệp, Hoài Linh chọn quay nghề nghệ thuật chính thống. Anh rút lui khỏi các gameshow truyền hình náo nhiệt để quay về với thánh đường sân khấu kịch nói, tham gia các vở diễn chính kịch và cải lương như một cách tìm lại sự bình yên trong nghệ thuật. Bằng cách này, Hoài Linh vẫn được làm nghệ thuật cho thỏa đam mê, vẫn cống hiến cho khán giả những tác phẩm hay nhưng tránh được ồn ào truyền thông.

Nam nghệ sĩ cũng xa rời mạng xã hội. Nếu trước đây, anh sở hữu những kênh Youtube, Tiktok hàng triệu view, thu hút đông đảo lượt theo dõi, với loạt clip ngắn viral thì hiện tại anh không còn xuất hiện ở các mạng xã hội này.

Nam nghệ sĩ cũng ít khi xuất hiện tại các họp báo, sự kiện truyền thông nếu không có dự án liên quan tới mình.

Hoài Linh dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Anh dọn về ở lại căn nhà cả gia đình từng sống khi chuyển tới TP.HCM để chăm sóc mẹ già. Căn nhà không quá rộng nhưng có nhiều kỷ niệm với Hoài Linh khi cha còn sống. Anh còn từng trang trí trước cửa nhà cho cả xóm cùng đón giao thừa với mình. Nam nghệ sĩ giản dị và rất thân thiện, hòa đồng với hàng xóm xung quanh. Bên cạnh đó, anh vẫn di chuyển song song tới Nhà Thờ Tổ để lo việc cúng bái.

Hoài Linh là người luôn đứng ra lo liệu hương khói trong gia đình. Anh dành thời gian đưa các em từ Mỹ về và cả mẹ ra tận mộ tổ ở Khánh Hòa thắp hương. Có thể thấy, nam danh hài sống nhiều về gia đình hơn trong giai đoạn này.

Anh cũng thi thoảng sang Mỹ biểu diễn, gặp gỡ anh em, đồng nghiệp nhưng cứ xong show là về Việt Nam luôn, không ở lại thêm ngày nào. Có lẽ, ở thời gian này, Hoài Linh muốn ở gần quê cha đất tổ, gia đình, mẹ hơn.

Nam nghệ sĩ đang tận hưởng những tháng ngày bình yên, xa rời showbiz, ồn ào mạng xã hội. Anh sống trầm mặc, ít phát ngôn, thu mình vào bên trong. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn được bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo khán giả yêu quý. Anh thường được các anh em, bạn bè tổ chức sinh nhật cho.

Nhìn lại toàn bộ chặng đường, NSƯT Hoài Linh vẫn là một mảnh ghép đặc biệt của nghệ thuật Việt Nam. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, tài năng thiên bẩm và những tác phẩm để đời của anh là điều không thể phủ nhận, để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả Việt.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: thanhnienviet.vn