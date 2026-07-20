Mỹ nhân Squid Game đưa cúp vàng ra sân tại trận chung kết World Cup 2026 là ai?

Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), trận đấu chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina là tâm điểm trên toàn thế giới. Không chỉ những diễn biến kịch tính trên sân, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng thuộc các lĩnh vực giải trí, thời trang và thể thao. Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến nghi thức đưa chiếc cúp vàng FIFA World Cup vào sân - một khoảnh khắc mang tính biểu tượng của giải đấu.

Năm nay, vinh dự thực hiện nghi thức đặc biệt này thuộc về hai ngôi sao nổi tiếng thế giới: tay vợt tennis từng 8 lần vô địch Grand Slam Carlos Alcaraz và nữ diễn viên kiêm siêu mẫu Hàn Quốc Jung Ho Yeon. Xuất hiện trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), Jung Ho Yeon gây ấn tượng với phong thái tự tin, sang trọng và chuyên nghiệp. Người đẹp diện váy hồng khoe khéo vóc dáng thon gọn cùng bờ vai trần mảnh mai gợi cảm. Dù chỉ xuất hiện trong ít phút, nữ diễn viên Hàn Quốc vẫn nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được truyền thông quốc tế săn đón nhiều nhất trước giờ bóng lăn.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Jung Ho Yeon sở hữu thần thái đúng chuẩn người mẫu quốc tế. Không cần những bộ trang phục cầu kỳ hay màn xuất hiện quá phô trương, cô vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn nhờ vóc dáng cao ráo và phong cách thời trang đẳng cấp.

Jung Ho Yeon và tay vợt tennis Carlos Alcaraz vinh dự thực hiện nghi thức mang cúp vàng World Cup vào sân ở trận chung kết. Ảnh: X.

Mỹ nhân xứ Hàn và Carlos Alcaraz có khung hình chung với 2 cầu thủ huyền thoại Mario Kempes - người đưa Argentina đến chức vô địch World Cup lần đầu tiên vào năm 1978 và Andres Iniesta - người giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup lần đầu tiên vào năm 2010. Ảnh: X.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng toàn cầu, Jung Ho Yeon là người mẫu có tiếng ở Hàn Quốc. Sinh năm 1994, cô bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất trẻ và được công chúng biết đến sau khi tham gia chương trình Korea's Next Top Model. Dù chỉ giành ngôi Á quân, Jung Ho Yeon nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu thời trang quốc tế.

Sau đó, cô liên tục xuất hiện trên các sàn diễn danh giá tại New York, Paris, Milan và London Fashion Week, trình diễn cho hàng loạt nhà mốt hàng đầu như Chanel, Hermès, Fendi, Jacquemus, Miu Miu, Marc Jacobs hay Bottega Veneta. Với mái tóc đỏ đặc trưng trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Jung Ho Yeon từng được giới thời trang ưu ái gọi là "viên ngọc châu Á" trên các sàn runway quốc tế.

Jung Ho Yeon là một trong những người mẫu có sự nghiệp quốc tế thành công nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: Instagram.

Người đẹp đổi đời nhờ Squid Game. Ảnh: X.

Do đó, khoảnh khắc Jung Ho Yeon xuất hiện tại chung kết World Cup, đảm nhận nghi thức mang tính biểu tượng của giải đấu thể thao hấp dẫn nhất hành tinh, cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra khỏi showbiz Hàn Quốc của nữ diễn viên. Cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên ở Kbiz có vinh dự này.

Jung Ho Yeon là nghệ sĩ Hàn đầu tiên có vinh dự đưa cúp vàng World Cup ra sân tại chung kết giải đấu. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, X

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới