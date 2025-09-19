Công Phượng báo tin vui

Công Phượng có cơ hội được triệu tập lên tuyển quốc gia trong tháng 10 tới

Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai vừa xuất sắc đánh bại Becamex TPHCM ở vòng loại Cúp Quốc gia với tỷ số 3-1 qua đó đoạt vé vào chơi ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, trong danh sách đăng ký thi đấu của Trường Tươi Đồng Nai ở trận đấu này, bất ngờ thiếu vắng tiền đạo Công Phượng.

Dù không có ngôi sao số 1 nhưng đội bóng hạng Nhất vẫn thi đấu tuyệt hay và hạ gục đại diện của V-League.

Huấn luyện viên Việt Thắng cho biết, tiền đạo Công Phượng bị đau nhẹ và ông muốn đảm bảo an toàn cho cậu học trò khi giải hạng Nhất đang tới gần.

Ở buổi tập gần nhất của CLB Trường Tươi Đồng Nai, Công Phượng đã xuất hiện trở lại và tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Như vậy khả năng cao cựu sao Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể đá chính ngay từ đầu ở vòng 1 giải hạng Nhất khi Trường Tươi Đồng Nai gặp CLB TP HCM vào ngày mai 20/9.

Nếu thể hiện tốt giải hạng Nhất tới đây, Công Phượng có cơ hội được triệu tập lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10 chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup. Trước đó, tiền đạo gốc Nghệ liên tục lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia vì những lý do khác nhau.

Theo danh sách đăng ký cho mùa giải 2025/26 mà CLB Trường Tươi Đồng Nai công bố, Công Phượng sẽ trở lại với chiếc áo số 10 quen thuộc đã làm nên thương hiệu của mình.

Ở vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia, Trường Tươi Đồng Nai sẽ tiếp đón Hồ Chí Minh City trên sân nhà. Trước đối thủ không được đánh giá cao, Công Phượng và các đồng đội được kỳ vọng sẽ bỏ túi trọn vẹn 3 điểm.

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia:

19/9: 17h Khánh Hòa FC – Long An

19/9: 18h Quy Nhơn FC – ĐH Văn Hiến

20/9: 16h Đồng Tháp FC – Phú Thọ

20/9: 18h Đồng Nai FC – Hồ Chí Minh City

20/9: 18h Thanh niên TP Hồ Chí Minh – Bắc Ninh FC

20/9: 18h Trẻ PVF-CAND – Quảng Ninh FC

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn