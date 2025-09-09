Hạng Nhất biến động, đội Công Phượng ám ảnh trận play-off

Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 liên tục biến động trước ngày khai mạc 19-9.

Đầu tiên là việc CLB PVF-CAND được đôn lên V-League trám vào chỗ của CLB Quảng Nam bỏ giải. Giải hạng Nhất từ 14 rút xuống còn 13 đội. Lễ bốc thăm được tiến hành hôm 11-8, xác định mỗi vòng có 6 trận và 1 đội được nghỉ.

CLB Hòa Bình bất ngờ bỏ giải hạng Nhất 2025/26 ngay trước ngày khai mạc

Thế nhưng trước thềm khai mạc, CLB Hòa Bình bất ngờ thông báo rút lui, khiến giải chỉ còn 12 đội. Ban tổ chức bắt buộc phải tiến hành bốc thăm lại, dự kiến vào 11-9 tới.

Số lượng đội thay đổi có thể kéo theo quy định suất lên/xuống hạng mùa giải 2025/26 biến động theo.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF (đơn vị tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia) đã thống nhất mùa 2025/26 có 2 suất lên/xuống hạng.

Nhưng đó là khi V-League đủ 14 đội và hạng Nhất tối thiểu 13 đội. Còn nay, hạng Nhất chỉ có 12 đội. Quy định về 2 suất lên/xuống hạng trở nên bất cập, khó khả thi.

Vì vậy, nhiều khả năng VFF, VPF sẽ phải điều chỉnh xuống 1,5 suất như mùa trước, đồng nghĩa cuối mùa sẽ có trận play-off giữa đội xếp thứ 13/14 giải V-League và đội á quân giải hạng Nhất.

Cửa lên V-League 2026/27 sẽ hẹp hơn với Công Phượng cùng đồng đội nếu hạng Nhất chỉ còn 1,5 suất thăng hạng

Mùa trước, CLB Trường Tươi Bình Phước (nay đổi tên thành Trường Tươi Đồng Nai) giành á quân hạng Nhất, được lãnh đạo treo thưởng 10 tỉ đồng trước trận play-off tranh suất V-League 2025/26 với CLB Đà Nẵng, song thất bại chung cuộc 0-2.

Công Phượng là cái tên bị "réo tên" nhiều nhất sau trận khi sút hỏng quả 11m ở thời khắc quyết định.

Khi CLB Quảng Nam bỏ suất V-League 2025/26, Trường Tươi Đồng Nai được ưu tiên trao suất đặc cách, song đội bóng của Công Phượng đã từ chối, khẳng định muốn "đường đường chính chính" dự V-League mùa tới bằng thực lực.

Nay, nếu hạng Nhất rút xuống còn 1,5 suất thăng hạng, đội bóng của Công Phượng buộc phải vô địch để có suất trực tiếp, còn trường hợp giành á quân sẽ phải đối diện với ám ảnh trận play-off mùa trước.

Ở chiều ngược lại, các đội đua trụ hạng V-League sẽ hưởng lợi khi số suất xuống hạng từ 2 rút xuống còn 1,5, sau khi CLB Hòa Bình bỏ giải hạng Nhất.

Mùa này, CLB Trường Tươi Đồng Nai chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng để thực hiện tham vọng vô địch. Công Phượng cùng đồng đội dự báo sẽ phải cạnh tranh với Quy Nhơn United, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Khánh Hòa...

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn