Công Phượng nguy cơ lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam vì chấn thương.

Tối 14/9, câu lạc bộ Becamex TP HCM hành quân đến sân nhà Trường Tươi Đồng Nai tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026.

Trong trận đấu này, tiền đạo Công Phượng không được đăng ký thi đấu vì chấn thương. Tiền vệ Lương Xuân Trường lĩnh xướng băng đội trưởng.

Hai đội chơi tấn công hấp dẫn và Trường Tươi Đồng Nai có được chiến thắng với tỷ số 3-1 với các pha làm bàn của Alex Sandro, Minh Vương và Lưu Tự Nhân qua đó ghi danh vào vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025.

Sau trận thắng 3-1 trước Becamex TP HCM, HLV Việt Thắng tiết lộ việc Công Phượng không được đăng ký thi đấu vì chấn thương và hiện khả năng ra sân của tiền đạo gốc Nghệ ở vòng 1 giải hạng Nhất sắp tới vẫn còn bỏ ngỏ.

HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ: "Công Phượng hiện bị đau nhẹ. Tôi muốn đảm bảo an toàn cho cậu ấy nên quyết định không sử dụng. Việc Công Phượng có thể thi đấu ở vòng đầu tiên giải hạng Nhất hay không thì tôi cần trao đổi thêm với bản thân Phượng và đội ngũ y tế".

Cũng trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Việt Thắng được hỏi về cơ hội tái lập thành tích vô địch như của Ninh Bình FC tại mùa trước. HLV CLB Trường Tươi Đồng Nai chia sẻ: "Khó lập lại thành tích bất bại. Giải năm nay có ngoại binh biến số lớn.

Các đội năm ngoái cầu thủ trẻ là chính. Năm nay giải V-League có vài đội giải tán, phân bổ lực lượng cũng là biến số lớn. Ngày đầu về Đồng Nai thì phải quên Ninh Bình nên tôi không so sánh được".

Với việc đang làm bạn với chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại, Công Phượng rất khó có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10 tới đây chuẩn bị cho 2 lượt trận vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á, tuyển Nepal đã quyết định lựa chọn sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) làm sân nhà trong trận lượt về gặp đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trận đấu giữa đội tuyển Nepal và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra ngày 14/10 trên sân vận động Thống Nhất, thay vì tại Nepal như dự kiến ban đầu.

Trước đó, trận lượt đi giữa 2 đội được ấn định tổ chức tại sân vận động Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 9/10.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn