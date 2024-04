Công nhân miệt mài dưới nắng hơn 40 độ C để thi công cao tốc Bắc - Nam

Ở công trường thi công cầu hầm Thần Vũ, thuộc xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhiều công nhân chống chọi với cái nắng hơn 40 độ C để gấp rút hoàn thành công trình. Bởi đến ngày 30/4 là thời hạn chót thông xe tuyến cao tốc thành phần Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) thuộc cao tốc Bắc - Nam. Để kịp tiến độ đề ra, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.