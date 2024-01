Công đoàn Công an Nghệ An trao quà Tết hỗ trợ người lao động khó khăn

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến nhà thăm hỏi, trao quà Tết tặng gia đình chị Trần Thị Phượng, đoàn viên công đoàn Phòng Hậu cần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2023, Công đoàn Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động và phong trào thi đua bám sát với nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh và của Công đoàn Công an nhân dân (CAND) ; được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm, thực hiện tốt, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Có thể nói, trong những năm qua, Công đoàn đã thực sự là hiện thân của sự đoàn kết, thấu hiểu và sẻ chia với đoàn viên, người lao động, thực sự là “điểm tựa niềm tin” để động viên người lao động hăng say cống hiến.

Trao quà Tết tặng các công đoàn viên khó khăn

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Tết là sum vầy, Tết là đoàn viên và Tết là để trở về - đó là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Với những người con xa quê hương, trong số đó có nhiều ĐVCĐ, công nhân lao động đời sống còn nhiều khó khăn, mỗi dịp Tết đến, Xuân về lại càng có ý nghĩa hơn, bởi đây là khoảng thời gian họ chờ đợi nhất sau những ngày tháng nỗ lực, vất vả mưu sinh vì cuộc sống được trở về đoàn tụ, sum vầy bên gia đình ngày Tết. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của ĐVCĐ và công nhân lao động trong CAND, những năm qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn CAND chủ động tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho ĐVCĐ, người lao động.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc tết đoàn viên, hội viên công đoàn Công an tỉnh

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, gặp mặt ĐVCĐ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là minh chứng khẳng định tổ chức Công đoàn CAND thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, người lao động trong CAND. Trong thời gian tới, Công đoàn Công an Nghệ An sẽ tập trung hơn nữa vào hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐVCĐ và người lao động, nỗ lực đổi mới các hoạt động để mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự yên tâm, phấn khởi trong đoàn viên công đoàn khi tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết

Tại chương trình, Công đoàn Công an tỉnhđã trao 60 suất quà cho 60 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng, gồm tiền mặt và túi quà nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Tổng giá trị các phần quà là 60 triệu đồng. Dịp này, 02 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ sửa sang nhà cửa, tặng tivi, tiền mặt, tặng nhu yếu phẩm ngày tết với giá trị 10 triệu đồng.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận hỗ trợ trong vòng 12 tháng, mỗi tháng 500 ngàn đồng cho 01 cháu là con của chị Trần Thị Phượng, đoàn viên công đoàn Phòng Hậu cần.

Đặc biệt, ngay tại chương trình, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhận hỗ trợ trong vòng 12 tháng, mỗi tháng 500 ngàn đồng cho 01 cháu là con của đoàn viên Trần Thị Phượng, đoàn viên công đoàn Phòng Hậu cần.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhân dịp Tết đến, Xuân về, góp phần gắn kết thêm tình cảm của đoàn viên với tổ chức công đoàn nói riêng, với Công an tỉnh nói chung.

Công đoàn Công an Nghệ An đến thăm và trao quà tết tặng gia đình chị Trần Thị Thoã là đoàn viên công đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

