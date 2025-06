Công bố quyết định tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị (mới)

Trước đó, ngày 28/6, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hợp nhất, sát nhập Công an tỉnh Quảng Bình và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Quảng Trị. Tổ chức bộ máy mới gồm 27 phòng nghiệp vụ, sử dụng con dấu theo quy định pháp luật.

Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới) về công tác cán bộ

Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập Công an cấp xã của tỉnh Quảng Trị gồm 8 đơn vị công an phường, 69 đơn vị công an xã và 1 đơn vị công an đặc khu Cồn Cỏ. Đồng thời, điều động cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị (mới). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025.

Ngày 28/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới)







Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới) đã trao các quyết định về công tác cán bộ đối với các Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới). Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới) cũng trao các quyết định bố trí 27 Trưởng phòng, 158 Phó trưởng phòng, 125 Đội trưởng, 292 Phó đội trưởng, 78 Trưởng Công an cấp xã, 390 Phó trưởng Công an cấp xã và các cán bộ không giữ chức vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình (cũ) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới)

Công an tỉnh Quảng Trị (mới) đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Công an tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Trị (cũ). Kể từ ngày 1/7/2025, Công an tỉnh Quảng Trị (mới) chính thức vận hành, hoạt động cùng với chính quyền địa phương 2 cấp.

Trao các quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới)

Cán bộ, chiến sỹ chung một đơn vị Công an tỉnh Quảng Trị (mới), thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh trật tự, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh Quảng Trị (mới).

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV