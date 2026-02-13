Công an xử lý vụ đưa xe khóa đầu, đuôi xe tải đậu 'chình ình' trước cửa hàng cận Tết

Anh Hùng dùng hai xe khóa đầu, đuôi chiếc xe tải đỗ chắn trước cửa hàng của mình - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 13-2, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết công an phường đã vào cuộc xử lý vụ dùng hai ô tô khóa đầu, đuôi một chiếc xe tải vì đậu chắn cửa hàng trên địa bàn phường này.

"Khu vực xảy ra sự việc là tuyến đường không có biển cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên việc hai bên ứng xử có thể phát sinh mâu thuẫn nên chúng tôi đã hòa giải hai bên. Sau khi được phân tích đúng, sai, chủ nhân các phương tiện đã thống nhất phương án giải quyết, đồng ý việc đánh xe ra", vị lãnh đạo phường Thành Vinh cho hay.

Anh Trần Mạnh Hùng - ngụ phường Thành Vinh, Nghệ An - chủ cửa hàng - cũng xác nhận trưa 12-2, công an phường đã giải quyết vụ việc giữa anh và chủ xe tải. Đến chiều cùng ngày, anh Hùng đánh hai chiếc ô tô đỗ ở đầu, đuôi xe tải ra và đưa xe tải đã đậu ở cửa hàng nhà anh Ph. về.

Trước đó, sáng 11-2, khi mở cửa hàng để kinh doanh thì anh Hùng thấy một chiếc xe tải đậu "chình ình" chắn trước cửa hàng của mình trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Do còn kinh doanh dịp Tết, anh Hùng liên lạc với chủ xe tải (anh Ph.) qua số điện thoại trên thùng xe nhờ đánh xe ra để lấy lối đi lại, buôn bán nhưng không nhận được sự hợp tác.

Anh Hùng lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tư vấn phương án xử lý "kiếp nạn đậu xe".

Đến chiều 12-2, hai bên đã thống nhất giải quyết, đánh xe ra - Ảnh: MẠNH HÙNG

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định xe tải đậu trên đường không có biển cấm nên không vi phạm quy định.

Tuy nhiên, việc chủ xe cố tình đậu xe "chình ình" trước cửa hàng người khác vào cao điểm kinh doanh dịp Tết là không văn minh.

Một số người dùng mạng xã hội "hiến kế" cho chủ cửa hàng đậu xe chặn đầu, chặn đuôi xe tải nêu trên. Anh Hùng sau đó đã dùng hai ô tô đậu sát đầu và đuôi xe tải đồng thời đưa một chiếc xe tải khác qua đỗ trước nhà chủ xe tải.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ