Người Hong Kong bị ‘nướng chín’ trong nhà siêu nhỏ

Giữa một buổi chiều hè oi ả ở Hong Kong, căn hộ của bà Yeung Fong-yan không khác gì lò nướng. Máy điều hòa chạy hết công suất, nhưng căn phòng nhỏ xíu lợp mái tôn vẫn nóng như thiêu đốt, nhiệt độ bên trong chạm mốc 36 độ C.

“Đôi khi trời nóng tới mức chúng tôi không thể ngủ được”, bà Yeung nói, ngồi trên chiếc giường nhỏ kiêm ghế sofa, bàn ăn và chỗ ngủ. Cháu trai 13 tuổi của bà vừa đi học về, kiệt sức và đẫm mồ hôi sau khi leo 9 tầng.

Hai vợ chồng bà Yeung sống trong căn hộ trên tầng thượng, trong một tòa nhà không có thang máy ở khu Sham Shui Po đông đúc của thành phố Hong Kong. Giống nhiều gia đình thu nhập thấp khác, họ phải sống trong căn nhà tạm bợ này do giá thuê nhà tăng vọt và thiếu nhà ở xã hội tại một thành phố giàu có bậc nhất thế giới.

Vào mùa hè, những bức tường mỏng không có khả năng cách nhiệt, mái nhà dột khi mưa lớn, và cái nóng biến căn nhà thành lò nướng. Độ ẩm cao khiến những ngày nắng nóng càng thêm khắc nghiệt.

Theo CNN, trong bối cảnh Hong Kong liên tục đối mặt với cảnh báo nắng nóng, hàng trăm nghìn cư dân vẫn chen chúc trong những căn hộ nhỏ hơn một chỗ đậu xe. Nhiều căn hộ gần như không có hệ thống thông gió, không có cửa sổ và thường xuyên bị côn trùng hoành hành.

“Họ sống trong những không gian chỉ rộng 5 m2. Họ dùng chung bếp và nhà vệ sinh với 15, 20, thậm chí hơn 30 hộ gia đình”, Sze Lai Shan - Phó giám đốc Hiệp hội Tổ chức Cộng đồng (SoCO) - cho biết.

"Bị cô lập với thế giới"

Những căn hộ này - thường được xây dựng bằng các vật liệu cơ bản như tôn - nóng bất thường vào ban ngày và hấp nhiệt tới đêm. Theo một khảo sát năm 2025 của SoCO, nhiệt độ trong nhà lên tới 41 độ C, ngay cả khi trời bên ngoài mát hơn. 93% người được hỏi cho biết mùa hè năm 2025 khó chịu hơn những năm trước.

“Trời nóng đến mức như bị say nắng”, Wu - người đàn ông trung niên sống trong căn hộ không có máy lạnh ở Sham Shui Po - cho biết.

Cách đó chỉ vài dãy nhà, Roy - 15 tuổi - sống cùng mẹ trong căn hộ nhỏ, không cửa sổ, không máy lạnh. “Thật ngột ngạt. Em cảm thấy như bị tách biệt với không khí trong lành bên ngoài, như bị cô lập với thế giới”, Roy chia sẻ.

Sự khác biệt về điều kiện sống khiến Roy trở nên khép kín: “Cứ như có một bức tường hay tấm vách ngăn giữa chúng em và những người bạn mới. Em không còn tự tin nữa”.

Sức khỏe thể chất của Roy cũng bị ảnh hưởng. Em bị sốt nặng dẫn tới liệt dây thần kinh mặt. Em cho rằng triệu chứng tệ hơn do điều kiện sống chật chội.

Khung cảnh nhìn từ mái nhà bà Yeung ở Sham Shui Po, Hong Kong. Ảnh: CNN.

Gần đó, ông Tse - 69 tuổi, đã nghỉ hưu - dành cả ngày ở thư viện địa phương để tránh nóng. “Trời vẫn nóng khi tôi về tới nhà”, ông nói, cho biết mình phải tắm tới 3 lần/ngày.

Đối với bà Yeung, vào mùa hè, bà chỉ ăn một bữa/ngày để có tiền bật điều hòa cho cháu trai.

Theo khảo sát mùa hè năm 2024 của SoCO, 83% người được hỏi sống trong căn hộ chia nhỏ gặp vấn đề về giấc ngủ, trong khi 60% bất ổn cảm xúc, hơn 50% mắc bệnh về da và khoảng 1/3 bị chóng mặt.

"Tôi không thể làm gì khác"

Nóng bức tột độ bên trong các căn hộ siêu nhỏ ở Hong Kong không chỉ xuất phát từ hệ thống nhà ở tồi tàn mà còn vì cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng.

Theo Cơ quan giám sát khí hậu Copernicus, 2024 là năm nóng nhất được ghi nhận. Hong Kong cũng không ngoại lệ. Năm 2024, số ngày "rất nóng" - khi nhiệt độ trên 33°C - là 52 ngày, tăng từ chỉ 6 ngày hai thập niên trước đó. Mới hai tháng trước, thành phố ghi nhận ngày tháng 6 nóng nhất lịch sử. Giới chức cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra thường xuyên hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn. Và những cư dân nghèo nhất của thành phố đang gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Tại các quận có thu nhập thấp, nơi các tòa nhà được xây dựng san sát, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị làm giảm khả năng làm mát vào ban đêm, dẫn đến nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức cao.

Ông Wu nói cái nóng thường khiến ông mất ngủ. "Tôi rất bất lực. Tôi thậm chí không thể ngủ ngon một đêm nào. Tôi chỉ muốn ngủ ngon", ông nói.

"Họ không muốn sống như thế này. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác", ông Sze chia sẻ.

Ông Wu tại nhà riêng ở Sham Shui Po, Hong Kong. Ảnh: CNN.

Mặc dù là thành phố giàu có và phát triển với một trong những hệ thống nhà ở công cộng lớn nhất thế giới, Hong Kong vẫn chưa thể giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhà ở dễ tiếp cận. Trong 14 năm liên tiếp, Hong Kong được xếp hạng là thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới.

Chính quyền Hong Kong khẳng định quyết tâm giải quyết nhà ở kém chất lượng bằng cách tăng nguồn cung công cộng. Chính quyền đặt mục tiêu xây 30.000 căn nhà tạm vào năm 2027-2028, với hơn 21.000 căn đã được xây dựng hoặc triển khai.

Người dân Hong Kong không còn xa lạ với những lời hứa này. Từ năm 1997, mọi chính quyền đều cam kết chấm dứt khủng hoảng bất động sản, song thành phố vẫn thiếu nhà ở và giá nhà leo thang chóng mặt.

Một số chuyên gia nhận định vấn đề không nằm ở giá bất động sản hay thiếu đất, mà vì hệ thống đang phớt lờ cá nhân dễ bị tổn thương nhất. “Thất bại của chính sách nhà ở công cộng”, Michael Wong - giáo sư kinh tế tại Đại học Hong Kong - nhận định.

Theo ông Wong, người thuê nhà không phải chuyển ra khỏi nhà ở công cộng sau khi thu nhập của họ tăng lên. Những cư dân có thu nhập trung bình vẫn bám víu vào nhà ở công cộng do thiếu căn hộ tư nhân giá rẻ. Tình trạng này đẩy cư dân có thu nhập thấp vào thị trường thuê nhà tư nhân.

“Những người thực sự cần nhà lại không thuê được. Họ phải tìm một loại hình nhà ở khác, tìm tới những căn hộ siêu nhỏ có chất lượng kém”, ông nói.

Giá những căn hộ siêu nhỏ cũng không hề rẻ, thường dao động ở mức 382 USD/tháng.

Trong dự luật “Nhà ở cơ bản” dự kiến ban hành vào năm 2026, chính quyền đưa ra các tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu và thông gió cho các căn hộ cho thuê. Tuy nhiên, một số người lo ngại động thái này sẽ đẩy giá thuê lên quá cao.

Với Roy, những cải cách khiến em lo sợ. Vì em chưa đủ tuổi còn mẹ không có giấy tờ tùy thân hợp pháp, hai mẹ con không đủ điều kiện thuê nhà ở xã hội. Nơi hai mẹ con đang ở sẽ trở thành căn hộ bất hợp pháp dựa trên các tiêu chuẩn về diện tích và thông gió trong dự luật mới.

"Em sợ mình mất nhà, nhưng không thể làm gì khác”, em nói.

Tình trạng nhà ở bất ổn đang đẩy nhiều cư dân thu nhập thấp đến bờ vực sụp đổ về mặt tinh thần, thể chất và tài chính. “Tôi thực sự tức giận. Nhiều người sẽ chết”, ông Tse nói.

Trong khi đó, bà Sze cảnh báo về hệ quả thảm khốc: “Thật đáng buồn. Nhiều người qua đời trong những căn hộ siêu nhỏ. Đôi khi chúng tôi phải tổ chức tang lễ cho họ”.

Còn bà Yeung lo lắng cho thế hệ tương lai: “Tôi bất an và buồn bã. Tôi muốn chính quyền giúp đỡ cháu trai tôi".

SoCO kêu gọi chính quyền Hong Kong trợ cấp thêm điện và nước - những nhu cầu thiết yếu giúp các hộ gia đình dễ bị tổn thương thoải mái hơn một chút giữa cái nóng khắc nghiệt.

Tác giả: Trí Ân

Nguồn tin: znews.vn