Công an Nghệ An đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương Đảng bộ Công an Nghệ An luôn là lá cờ đầu triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, Đảng bộ Công an Nghệ An chủ động năm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự... Trước mắt, lực lượng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh tập trung triệt xóa các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng, phát huy vai trò, hiệu quả lực lượng Công an cấp xã...

Công an Nghệ An quan tâm chăm lo các hoạt động tri ân người có công, người có đóng góp trong bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy. Đơn vị tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai nhằm bảo đảm an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công an tỉnh chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, gắn với cải cách hành chính. Công an Nghệ An quyết tâm đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, phụ vụ tốt nhất, hiệu quả nhu cầu, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp; tăng cường xây dựng Đảng, lực lượng, ưu tiên nguồn lực cho Công an cấp xã theo phương châm “tỉnh mạnh toàn diện, xã bám cơ sở”. Phấn đấu đến năm 2030, lực lượng Công an các cấp chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó có 37/41 chỉ tiêu đạt và vượt, 3 chỉ tiêu cơ bản đạt. Công an Nghệ An đã chủ động ban hành Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy”. Nhờ đó, 282/412 địa bàn cấp xã (cũ), 6 đơn vị cấp huyện (cũ) sạch ma túy. Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt hơn 6.200 vụ, 6.800 đối tượng, thu giữ 1.500 kg ma túy các loại; bắt 35.500 đối tượng phạm tội về kinh tế, môi trường; khởi tố 93 vụ, 250 bị can liên quan đến tham nhũng, chức vụ... trong đó có nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Đơn vị triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ (3 lần được Chính phủ đánh giá là 1 trong những địa phương tốp đầu cả nước); đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều giải pháp mới, có tính đột phá, sáng tạo. Qua đó, 9 năm liên tục, Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Đơn vị đã hoàn thành gần 4.000 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn; phối hợp xây dựng, sửa chữa hơn 12.700 nhà tạm, nhà đột nát.

Với những chiến công, thành tích trên, Công an tỉnh Nghệ An đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 10 năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Công an tỉnh Nghệ An.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 22 đồng chí; bầu 16 đồng chí vào đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

