Công an xã từng bước hoàn thiện, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Công an thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên làm việc với đối tượng Nguyễn Quang Chinh

Chỉ hơn 03 giờ đồng hồ sau khi trình báo về việc xưởng chè đang trong quá trình xây dựng bị kẻ gian đột nhập “cuỗm” các máy móc có giá trị hơn 40 triệu đồng, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1978), trú tại xóm 5, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã nhận được thông tin, Công an xã Thanh Hương đã phá thành công vụ án, bắt giữ 02 đối tượng, thu hồi tài sản bị trộm về cho gia đình. Anh T. nhớ lại: “Sáng sớm ngày 12/3/2025, tôi đến xưởng chè đang xây dựng để chuẩn bị công việc ngày mới thì phát hiện phòng kho bị cạy khóa, máy móc bị mất sạch. Tôi lập tức đến Công an xã trình báo, cả gia đình rất lo lắng vì vừa mới khởi nghiệp làm kinh tế thì gặp trộm. Chiều cùng ngày, gia đình nhận được tin Công an xã đã bắt được đối tượng, thu hồi tài sản bị trộm lấy, tôi và cả nhà rất vui và xúc động. Cảm ơn các chú Công an xã nhiệt tình, phá án nhanh…”.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Thanh Hương, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của anh T, Công an xã đã chủ động vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra. Vụ việc xảy ra trong đêm, khu vực vắng người qua lại nên không có nhân chứng để nhận dạng các đối tượng. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Công an xã vẫn không quản ngại, kiên trì truy vết, khoanh vùng đối tượng, kịp thời phá án trong khoảng thời gian nhanh nhất… Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an xã đã xác định và bắt giữ 02 đối tượng Trần Văn Thắng (sinh năm 1999) và Nguyễn Văn Ng. (sinh năm 2008), cùng trú tại xóm 6, xã Thanh Hương về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc đang được Công an xã Thanh Hương phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Chinh (sinh năm 2001), trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào 08 giờ ngày 12/3/2025, Công an thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên tiếp nhận đơn tố giác của chị T.T.C. (sinh năm 2006), trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; tạm trú trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên về việc bị một đối tượng tên Chinh trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an thị trấn Hưng Nguyên tiến hành xác minh, báo cáo vụ việc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An; đồng thời tập trung lực lượng tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn. Chỉ 03 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thị trấn Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Quang Chinh (sinh năm 2001), trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - là đối tượng nghi vấn đến trụ sở Công an thị trấn Hưng Nguyên để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Chinh rất ngoan cố, tìm mọi cách quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được, đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội. Chinh khai nhận: Do lười lao động, không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị C. bằng cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả với số tiền 10 triệu đồng từ một tài khoản khác đến tài khoản của chị C. và đưa cho chị C. xem. Sau đó, Chinh yêu cầu chị C. chuyển số tiền nói trên lại cho Chinh. Toàn bộ số tiền trên, đối tượng sử dụng để tiêu xài.

“Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”

Trên đây là 2 trong những chiến công đầu trong công tác điều tra, phá án của Công an cấp cơ sở tại Nghệ An, sau khi được bổ sung cán bộ kể từ khi chủ trương dừng tổ chức Công an cấp huyện được triển khai. Có thể nói, với quyết tâm rất cao, Công an các xã, phường, thị trấn đã tự tin nhập cuộc, triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới, bước đầu phát huy hiệu quả. Do chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dù ở vùng đồng bằng hay miền núi, mọi hoạt động, nhiệm vụ công tác của Công an cấp xã đang được triển khai đồng bộ, không gián đoạn, không có khoảng trống trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), giải quyết tốt các thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân thông suốt.

Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn tận tình, chu đáo giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương và để Công an cấp xã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ mới, Công an tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ Lãnh đạo chỉ huy và bổ sung quân số cho Công an cấp xã, phường, thị trấn theo tinh thần “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường và đáp ứng yêu cầu thực tế từng địa bàn. Đồng thời, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn chủ động tiếp cận, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh để nắm bắt và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, tăng cường trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ giải quyết các tình huống, vụ việc về ANTT phát sinh tại các địa phương. Tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia; điều tra hình sự, phòng, chống tội phạm; xây dựng lực lượng, hậu cần; quản lý nhà nước về ANTT; đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Công an xã biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên từng bản làng

Trong thời gian tới, chắc chắn sẽ phát sinh không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, “vạn sự khởi đầu nan”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an trên quê hương Xô viết anh hùng sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, chủ động cập nhật và nghiên cứu kỹ các quy định mới. Đồng thời, nghiêm túc chấp hành điều lệnh, nâng cao văn hoá ứng xử, lễ tiết tác phong, tận tâm, tận lực phụng sự vì Nhân dân, giữ bình yên cuộc sống. Tin tưởng rằng, với ý chí kiên định và tinh thần ấy, không có khó khăn nào là không thể vượt qua…



