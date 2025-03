Công an xã giúp người đàn ông đi lạc tìm được người thân

Ông T. được Công an xã Yên Thắng bàn giao cho người thân

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 19/3/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại bản Xốp Khấu, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, đồng chí Thiếu tá Cao Tuấn Tú, Trưởng Công an xã Yên Thắng cùng tổ công tác Công an xã phát hiện 01 người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi, dáng người gầy gò, ốm yếu, đang có biểu hiện không tỉnh táo ngồi bên lề đường. Công an xã đã đưa người đàn ông về trụ sở, bố trí chỗ ăn uống và nghỉ ngơi, đồng thời, tiến hành xác minh lai lịch. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã đã liên hệ được với người thân và được biết người đàn ông đi lạc là B.V.T. (71 tuổi), trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

Ông T. được Công an xã trực tiếp chở ra đón xe để về nhà

Sáng 20/3, Công an xã Yên Thắng đã bàn giao ông T. cho gia đình và trực tiếp chở ông ra đường quốc lộ 7A (địa bàn xã cách quốc lộ 7A gần 30 km) đón xe để về nhà trong niềm vui khôn tả của người thân. Thay mặt gia đình, anh K. con trai ông T. đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an xã.

Anh K., con trai ông T. đã viết thư cảm ơn Công an xã Yên Thắng

Tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Thắng đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn