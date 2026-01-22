Công an phường Vinh Lộc vận động 02 thiếu niên giao nộp pháo tự chế

Điển hình, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15/01/2026, Công an phường Vinh Lộc phối hợp Tổ ANTT cơ sở đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì nhận được tin báo từ quần chúng Nhân dân về việc L.Đ.C. (sinh năm 2009), trú tại xóm Xuân Lộc, phường Vinh Lộc và N.V.B.Q. (sinh năm 2011), trú tại xóm Mỹ Sơn, phường Vinh Lộc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cất giữ pháo tự chế.

L.Đ.C. và N.V.B.Q. cùng số vật chứng tại Cơ quan Công an

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Lộc phối hợp Tổ ANTT cơ sở và gia đình vận động 02 em giao nộp 21 quả pháo tự chế cùng một số dụng cụ, vật liệu dùng để cuốn pháo. Đồng thời, Công an phường tổ chức cho 02 thiếu niên ký cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ.

Vật chứng

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, cần tăng cường quản lý, giáo dục con em không mua bán, chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phạm Thủy - Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn