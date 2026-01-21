Nghệ An liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ

Ngày 21/1, thông tin từ Công an Nghệ An, từ ngày 14/1/2026, tại khối Hòa Tiến, phường Vinh Lộc, Công an phường Vinh Lộc bắt quả tang Nguyễn Đình Hiệp (sinh năm 1989), trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ gần 39 kg pháo hoa nổ.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 15/1, tại xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An, Công an phường Vinh Lộc bắt quả tang Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1990), trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 36 kg pháo hoa nổ.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn.



Hiệp và Tuấn cùng làm nghề lái xe tải, khi biết Tuấn có pháo nổ nên Hiệp liên hệ mua của Tuấn để đưa về sử dụng. Lợi dụng đặc thù công việc lái xe tải đường dài Bắc - Nam, Nguyễn Minh Tuấn cấu kết với số đối tượng cộm cán ở các tỉnh, thành khác đặt mua pháo, đưa về bán kiếm lời.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, ngụy trang pháo nổ lẫn trong thùng hàng hoa quả, gia dụng, đồng thời liên tục thay đổi tuyến đường, thời gian vận chuyển để né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Khi tập kết hàng, các đối tượng chia nhỏ, đem cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm tránh bị phát hiện, chờ cơ hội đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Đình Hiệp cùng số tang vật tại cơ quan Công an.



Trước đó, từ ngày 22 đến 28/12/2025, Công an phường Vinh Lộc phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng: Phạm Đình Hiếu (sinh năm 2003), trú tại khối 3, phường Vinh Lộc và Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1984), trú tại khối Nam Thanh, phường Cửa Lò về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ gần 25kg pháo hoa nổ.

Tại cơ quan điều, Nguyễn Xuân Sơn còn tự nguyện giao nộp dao, kiếm và một số xe máy liên quan hoạt động cầm cố tài sản trái phép, không có giấy phép kinh doanh.

Đối tượng Phạm Đình Hiếu và Nguyễn Xuân Sơn cùng số tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nghệ An



Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ và tội phạm khác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn