Công an TP Hà Nội hỗ trợ 500 triệu đồng giúp CBCS và nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ

Công an Hà Nội trao 500 triệu đồng hỗ trợ Công an Nghệ An và nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi trao hỗ trợ, Đại tá Lê Văn Tuân chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà nhân dân và lực lượng Công an Nghệ An đang phải gánh chịu. Đại tá Lê Văn Tuân nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội luôn đồng hành cùng Công an các đơn vị, địa phương trong mọi hoàn cảnh; đây là nghĩa cử thể hiện tinh thần đồng đội, trách nhiệm và tình cảm gắn bó keo sơn trong lực lượng Công an nhân dân.

Trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành và sự quan tâm đầy ý nghĩa của Công an TP Hà Nội, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, nguồn kinh phí sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất.

Hoạt động hỗ trợ lần này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, “Vì Nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng CAND.

Tác giả: Cao Loan – Văn Hậu

Nguồn tin: cand.com.vn