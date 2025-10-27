6 người nghi ngộ độc rượu ở Nghệ An đã hồi phục

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Khoa Chống độc của bệnh viện cho biết, nhóm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch hôm 19/10 giờ đã hồi phục đáng kể.

“Khi nhập viện, họ đều trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, phải thở máy và hồi sức tích cực nhiều ngày. Rất may hiện sức khỏe đã ổn định, song vẫn cần theo dõi vì có thể để lại di chứng về thần kinh hoặc tim mạch”, bác sĩ Toàn chia sẻ.

Sáu người dân ở xã Sơn Lâm bất ngờ xuất hiện triệu chứng co giật, hôn mê, ngừng thở khi uống rượu thuốc tại nhà.

Hiện các bác sĩ vẫn chưa xác định được chính xác loại độc chất có trong rượu mà nhóm người trên đã sử dụng. Trong suốt quá trình điều trị, các y bác sĩ tập trung hỗ trợ chức năng sống, đào thải độc tố và phục hồi dần các cơ quan bị tổn thương.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 mẫu rượu ngâm thực vật mà nhóm người này uống để gửi đi kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân cụ thể.

Trước đó, trưa 19/10, sau khi cùng uống rượu ngâm, 6 người dân ở xã Sơn Lâm bất ngờ xuất hiện triệu chứng co giật, hôn mê, ngừng thở. Các nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu, rồi chuyển tiếp xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc rượu cấp tính, kèm theo ức chế hô hấp, giảm ý thức, tổn thương tim và nhiều cơ quan nội tạng khác. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, cả sáu người đều qua cơn nguy kịch.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguồn gốc loại rượu ngâm gây ngộ độc. Các chuyên gia cảnh báo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu ngâm không rõ thành phần, nhất là các loại ngâm thảo dược, rễ cây, động vật… vì nguy cơ chứa độc chất cao, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn