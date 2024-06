Công an tỉnh Nghệ An và Hội Cựu CAND tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Bộ Công an, có đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội cựu CAND Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu Hội Cựu CAND các tỉnh: Quảng Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh; các đồng chí nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Nguyên Tiến - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Nghệ An đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả hoạt động bước đầu của Hội... Đến nay, 21 huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND cấp huyện và hơn 125 chi hội Cựu CAND tại cơ sở. Đội ngũ cán bộ Công an hưu trí trên địa bàn tỉnh là trên 3.000 hội viên, nhiều hội viên có bề dày kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương...

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cựu CAND Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội Cựu CAND tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 - 2028 nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, phát huy hiệu quả hoạt động của Hội Cựu CAND tỉnh.

Lễ ký kết giữa Công an tỉnh Nghệ An và Hội Cựu CAND tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc triển khai Quy chế phối hợp. Cụ thể là, khẩn trương ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Hội Cựu CAND tỉnh tổ chức thực hiện; bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Quy chế; làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội Cựu CAND các cấp để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, từ đó phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh đã nhấn mạnh một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp. Trong đó, Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp Hội Cựu CAND cùng cấp khẩn trương xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp; bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đối với các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2026, có 100% đơn vị cấp xã triển khai xây dựng, thực hiện và duy trì hiệu quả mô hình “Cựu CAND tham gia công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện” tại cơ sở.

