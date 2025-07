Quảng Ninh: Ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục bão số 3

Những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt lũ lớn lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An, tính đến 13h30 ngày 24/7, mưa lũ đã làm 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương. Toàn tỉnh có 450 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 3.786 nhà bị ngập; nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn; hàng nghìn héc-ta hoa màu mất trắng... Đời sống người dân vùng lũ rơi vào cảnh khốn khó.

Tỉnh Quảng Ninh ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão gây ra. Ảnh: Ngọc Anh.



Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi làm Trưởng Đoàn đã đến tỉnh Nghệ An để trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh cũng đã đi thăm và tặng quà 2 hộ dân tại xã Anh Sơn Đông là bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Đình Dũng. Đây đều là hộ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, trong đợt mưa lũ vừa qua bị ngập nặng, phải di dời.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, người dân ở Quảng Ninh cũng đang kêu gọi, vận động ủng hộ nhu yếu phẩm, thuốc men,... và các vật dụng cần thiết khác để chung tay hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng lũ Nghệ An vượt qua khó khăn.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết