Công an tỉnh Nghệ An thay đổi địa điểm tiếp công dân

Theo thông báo số 224/TB-CAT-PV01 được Công an Nghệ An ban hành, việc thay đổi địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 3/3/2025. Cụ thể:

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Địa điểm tiếp công dân chuyển từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (16 Trường Thi, TP. Vinh) về Bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An (148 Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, TP. Vinh).

Trụ sở Công an tỉnh Nghệ An

Thủ tục Sát hạch, cấp giấy phép lái xe: Địa điểm tiếp công dân chuyển từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (16 Trường Thi, TP. Vinh) về Bộ phận một cửa Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An (108 Hoàng Phan Thái, phường Nghi Phú, TP. Vinh).

Công an tỉnh Nghệ An đã đề nghị Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải và Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Người dân và các tổ chức có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hai lĩnh vực trên cần lưu ý địa điểm mới để liên hệ công tác theo quy định.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn