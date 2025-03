Công an Nghệ An cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm, có trường hợp chỉ 2 đối tượng đã chiếm đoạt 18,6 tỷ đồng

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng trong vụ án triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam Giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng và truyền thông, đưa ra lợi nhuận về kinh tế cao hoặc sự hiểu biết về kiến thức pháp luật của người dân còn hạn chế để đánh vào tâm lý nạn nhân, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ví dụ như đối tượng sử dụng App city Crediet, trao đổi, mua bán hàng hóa; giả danh là cán bộ đang thụ lý hồ sơ giải quyết vụ án, vụ việc có liên quan đến nạn nhân, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào số tài sản do đối tượng cung cấp, để lấy lòng tin, đối tượng mở thẻ tín dụng trực tuyến online của Ngân hàng, sau đó đối tượng gửi mã OTP nhằm lấy thông tin tài khoản của nạn nhân để rút tiền...

Đối tượng cũng có thể thông báo nợ tiền điện thoại, điện sinh hoạt, tiền nước…, rồi yêu cầu nạn nhân thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng, bị lộ thông tin cá nhân, đối tượng sử dụng rút tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Một thủ đoạn khác là thông báo trúng thưởng, chuyển tiền cho đối tượng; nhắn tin, gọi điện thoại, mời góp vốn làm kinh tế, nhất là tình trạng mời, gọi nạn nhân góp vốn kinh doanh đầu tư “Tiền ảo”, tiền điện tử Bitcoin, đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu trái phép để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân có chiều hướng gia tăng.

Điển hình: Vào khoảng cuối tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam Giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào do 5 đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng này lừa đảo dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam. Theo đó, các đối tượng người nước ngoài với nhiệm vụ tạo, đăng tải các hình ảnh đời sống độc thân, giàu có lên mạng xã hội, sau đó kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng với các “con mồi” đã được chọn sẵn, từ đó dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo do các đối tượng tự tạo lập nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, có vụ việc chỉ tính riêng 2 đối tượng Kha Văn Úc và Vi Văn Linh đã lừa đảo một nạn nhân số tiền hơn 18,6 tỷ đồng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một “kịch bản”, đó là khi người dân được quảng cáo, mời gọi tham gia đầu tư với mức lợi nhuận rất cao. Để thao túng tâm lý bị hại, các đối tượng cho bị hại hưởng mức lợi nhuận tương ứng với khoản đầu tư ban đầu. Chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên này để tạo dựng lòng tin, sau đó xúi giục bị hại sẽ nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.

Ngoài ra, đối tượng thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm tư vấn, trao đổi qua mạng xã hội… Sau khi nhà đầu tư tham gia vào nhóm, các đối tượng và thành viên trong nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính cũng như mua bán tiền ảo, tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hà Vân

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường