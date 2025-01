Công an tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2024, hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phát động; Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an Nghệ An, nhất là tiếp tục hướng phong trào thi đua về cơ sở. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng kết công tác năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục vinh dự là năm thứ 10 liên tiếp được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm thứ 09 liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ Nhất toàn lực lượng về chỉ số công tác cải cách hành chính; đã có gần 3.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành, biểu dương, khen thưởng, được quần chúng Nhân dân khen ngợi. Đặc biệt, ngày 07/02/2024, Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đây là sự ghi nhận mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với những thành tích to lớn trong suốt chiều dài lịch sử của Công an Nghệ An nói chung, cũng như phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh nói riêng.

Năm 2025 được xác định là năm “Tăng tốc hoàn thiện thể chế, hạ tầng; số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện hệ sinh thái các ứng dụng số, tiện ích cung cấp cho người dân và doanh nghiệp góp phần vào công cuộc chuyển đổi số đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, của ngành Công an. Thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Công an, tỉnh Nghệ An phát động, với khí thế mới, động lực mới và với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với 03 nhiệm vụ trọng tâm, với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, giữ vững Lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Bộ Công an và tỉnh Nghệ An.

Tại Hội nghị, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025 với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục thông tin, quán triệt một số nội dung chính và những chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Bộ Trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực và những thành tích, kết quả nổi bật của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong Công an Nghệ An năm 2024.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, Đại hội Đảng các cấp, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh nhà.

Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung, chương trình công tác năm 2025, tiếp thu và tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trọng tâm mà Nghị quyết, kế hoạch công tác công an năm 2025 của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra, cũng như các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị. Đồng thời, các đơn vị phải bám sát vào tình hình thực tiễn, cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo hướng phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các lễ hội đầu Xuân. Chăm lo, chuẩn bị chu đáo và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ cùng người thân đón Xuân, vui Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, an toàn.

Nhân dịp này, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ Thi đua Bộ Công an cho 22 tập thể đơn vị trực thuộc cơ sở; trao Bằng khen Bộ Công an cho 04 cá nhân; 19 tập thể được trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng và 11 tập thể được trao danh hiệu đơn vị Tiên tiến; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 24 tập thể, cá nhân.

Đợt này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định trao thưởng tặng 31 đơn vị vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025.

