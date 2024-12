Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng các đơn vị quân đội nhân Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân dịp này, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị; đồng thời, cảm ơn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn với Công an tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác, qua đó góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Công an tỉnh chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cảm ơn trước sự quan tâm của lực lượng Công an. Đồng thời, qua đó mong muốn 2 lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tác giả: Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn