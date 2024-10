Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ thi công các dự án, công trình trọng điểm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội